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寒流將來 南區氣象中心：可能創入冬最低溫

2017-02-07  10:43

〔記者王俊忠／台南報導〕受到寒流來襲影響，本週四（9日）晚間起台南地區氣溫會逐漸下降，10日（週五）至13日（下週一）台南清晨和夜間氣溫都只有12～14度，加上強烈東北風，體感溫度接近10度，南區氣象中心提醒民眾要注意保暖。

南區氣象中心天氣預報課長黃文亭指出，今年冬天以來台南最低溫出現在1月20日與21日的13.1度，本週四晚上起的這波寒流，可能創造台南入冬後的最低溫。

氣象中心表示，10日和11日水氣增加，雲量稍多，但台南下雨機會不高，主要是多雲的天氣型態；12日和13日水氣減少、雲量少，清晨輻射冷卻效應強，白天陽光加熱快，日夜溫差變大，提醒大家使用瓦斯熱水器具要注意通風、長輩或心血管疾病患者請注意保暖、農漁養殖業要預先做好防寒措施。

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  • 寒流來襲，南區氣象中心預估本週四（九日）晚間起台南氣溫漸降，可能創入冬台南最低溫。（圖：南區氣象中心提供）

    寒流來襲，南區氣象中心預估本週四（九日）晚間起台南氣溫漸降，可能創入冬台南最低溫。（圖：南區氣象中心提供）

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