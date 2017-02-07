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統聯調漲國光跟進 預計這兩天對外公布

國光客運近日將公布票價調整方案。（資料照，記者陳志曲攝）

2017-02-07  10:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕統聯客運昨日宣布將於13日要調整票價後，國內路線最多的國光客運也將跟進，國光客運副董事長王應傑表示，過年前就已把票價調整方案報給公路總局，不過，價格調整幅度還是要根據內部經營成本來核算，預計這一兩天就會對外公布，但不會跟統聯客運同一時間調整。

根據統聯客運新版價格表，調漲幅度最大的是台北－台南促銷時段價格，從220元漲到370元，漲幅達68％；漲最少的是台中－高雄原價時段，從310元漲到330元。不論是台北－台南或是台中－台南路線，都是因為以前大家惡性競爭才導致票價過低，國光客運總經理吳忠錫表示，尤其是台中－台南路線竟然跟台中－嘉義一樣甚至更低，根本就不合理；競爭對手統聯調整票價後，因為雙方服務的客群相同，之後調整的票價會跟統聯差不多，不過目前還在進行計算，會盡快對外公告。

吳忠錫表示，一例一休上路後，每週7天都要上班的行業，以前加班只要加發1天薪水，現在最多要發到3.67天，使得業者沒有能力提供優惠票價給民眾。外界說為何不將駕駛缺額補足，吳忠錫說一時間找不到那麼多駕駛，就算找得到人，也不可能馬上招滿，這樣駕駛薪水就會大幅降低，等於2個人的薪水由3個人來領。不過無論如何客運業人事成本增加是肯定的，因此票價調整是勢在必行。

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