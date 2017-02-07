一舉多得！南市府開賣風災木屑 1噸只要60元
2017-02-07 10:38
堆如小丘的樹木屑，環保局俗俗賣。（記者洪瑞琴攝）
〔記者洪瑞琴／台南報導〕風災樹木屑可以堆肥或當燃料，便宜賣在這裡！南市環保局去年回收被颱風吹倒的樹木，將樹枝、樹幹破碎製成千餘噸木屑，頭一回開放民眾購買，今天起在安南區城西焚化廠旁的城西巨大班出售，1噸只賣60元，民眾可自備車輛前往選購載運。
環保局以往收運處理風災倒樹碎成木屑，主要是由業者1次全部標購走，但是去年行道路樹倒樹數量龐大，至少有5千噸，因此處理後首度開放民眾購買，以利「出清庫存」。
環保局說，風災木屑尺寸為18公分以下，適合作為廚餘堆肥副資材或充當燃料，風災樹木製成木屑不僅可以減少垃圾量，還可將廢棄物再利用，實踐環境教育，可謂一舉兩得，歡迎有需求的民眾一起來「撿便宜、愛地球」。
環保局電話 06-2086630分機430，也可預約時間前往現場參觀選購。
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