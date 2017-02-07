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寒流要來了 台東農改場公布防寒撇步

2017-02-07  10:27

［記者張存薇／台東報導］寒流將來襲，台東地區雖氣溫不至於像北部這麼冷，但台東區農業改良場還是提醒農民做好防寒工作，以減少損失。

強烈大陸冷氣團週三晚間開始影響台灣，影響時間長達4、5天，台東農改場表示，一期水稻大多完成插秧，本田苗期應深水灌溉，避免溫差過大受害。台東縣果樹種植面積最廣的釋迦則建議果園迎風面每7、8行設置1面遮風網等防寒設施，香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘則可增施鉀肥以增加作物耐寒力。

原民作物部分，台東農改場表示，小米苗期於冷氣團過境時，可在田間灑水避免結霜，樹豆正值結莢期、台灣藜正值結穗期影響不大。荖葉、荖花部分，則可加強檢視設施內四周黑網，避免破損，並於迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲；清晨可短暫灑水，減少葉面霜害。

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  • 台東農改場提醒農友，可在果園架設防風網。（記者張存薇攝）

    台東農改場提醒農友，可在果園架設防風網。（記者張存薇攝）

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