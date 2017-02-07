寒流要來了 台東農改場公布防寒撇步
2017-02-07 10:27
［記者張存薇／台東報導］寒流將來襲，台東地區雖氣溫不至於像北部這麼冷，但台東區農業改良場還是提醒農民做好防寒工作，以減少損失。
強烈大陸冷氣團週三晚間開始影響台灣，影響時間長達4、5天，台東農改場表示，一期水稻大多完成插秧，本田苗期應深水灌溉，避免溫差過大受害。台東縣果樹種植面積最廣的釋迦則建議果園迎風面每7、8行設置1面遮風網等防寒設施，香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘則可增施鉀肥以增加作物耐寒力。
原民作物部分，台東農改場表示，小米苗期於冷氣團過境時，可在田間灑水避免結霜，樹豆正值結莢期、台灣藜正值結穗期影響不大。荖葉、荖花部分，則可加強檢視設施內四周黑網，避免破損，並於迎風面架設遮風網，減少寒風侵襲；清晨可短暫灑水，減少葉面霜害。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- 占中市府千坪土地45年 救國團敗訴
- 《台少盟呼籲》修法保障未滿18歲勞動權
- 漢翔國機國造簽約激勵 盤中站上40元
- 川普痛批「加州失控」 揚言砍光預算
- 擋土牆大改造 變景觀新亮點
- 又一券商遭駭客勒索 金融業全面戒備
- 〈旅遊的滋味〉北海道的藍色夢幻
- 抗年改「懶」到退休！這警察揚言「3不1沒有」
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- 〈戀愛怪談系列〉你我、年輪與豬
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT applicants’ gang background raises questions
- 梨山－武陵賞櫻專車 預售票10日開賣
- HBL》魔鬼特訓奏效 高苑2連勝
- 農會改選傳買票 中市喊出1票10萬？
- 英女王 在位六十五週年
- 《神鬼奇航5》預告曝光！ 「他」終於回來了
- 教授斬師生戀 女討名牌包封口
- MLB》從右打看達比修飆速 壓迫感嚇壞球迷（影音）
- 葛仲珊揪20多人《大夥騎》 俏皮腳開開
- 街頭藝人收20元打賞金 有人出200要他閉嘴
- 立委批 捧著金飯碗討飯
- 猥褻女童 安親班司機判1年10月
- 經典賽》遭大谷退賽波及 達比修吐露心聲
- NBA》Kobe魅力無法擋！高中球衣變小偷最愛
- 市長視察三環三線 盼加快速度
- 潘武雄專訪》吃愛妻料理養身 兒子接「棒」隨緣
- 自閉症女孩生日沒人來 母親上網求援後湧入人潮
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 印度北部5.6地震 尚無傷亡與損壞通報
- 《自由廣場》《金恒煒專欄》司法嘲弄司改
- HBL》普門強打內線 差點誤事
- 中風男10年無身分證 南戶所跨區助申辦
- 向李敖致敬 陳芳明：沒有他，威權統治的台灣可能更加酷寒
- 〈生活大補帖〉化減肥為養生 沒負擔
- 2017年職場星座運勢（下）
- 當小7店員7天 高職生盜93萬落跑
- 屏東男性失業人口 去年多2千
- 中對台圍堵又一樁 柬埔寨禁我國旗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：寒流要來了 台東農改場公布防寒撇步
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分