新港媽祖遶境 豬哥亮點起馬砲

鐵衛隊護駕出巡前在奉天宮廟前合影。（記者蔡宗勳攝）

2017-02-07 10:08

〔記者蔡宗勳／嘉縣報導〕四年一度的嘉義縣新港奉天宮天上聖母元宵遶境，7日上午在嘉義縣長張花冠、立委陳明文、藝人豬哥亮等人點燃起馬炮，於9點正式展開行經雲嘉兩縣市5鄉鎮的5天4夜遶境。

開臺媽祖出巡遶境8時30分由張花冠、大甲鎮瀾宮副董事長鄭銘坤、陳明文點燃頭號炮，8時45分由綜藝天王豬哥亮、書法大師陳岳山、奉天宮董事長何達煌、縣警察局局長林清求、新港鄉長林茂盛、新港鄉民代表會主席洪鴻然點燃二號炮。

起駕典禮由張花冠擔任主祭官，接著由張花冠與豬哥亮恭請開臺媽祖上轎，9點點燃3號炮後正式展開遶境活動，中午停駕大潭精忠廟，晚上駐駕溪口鄉田心仔寶太殿，預計10日晚上回新港奉天宮廟口安營，翌日上午9時起駕遶境新港街面，晚上入廟安座。

新港媽祖出巡遶境。（記者蔡宗勳攝）

嘉義縣長張花冠（中）、立委陳明文（右）等人點燃頭號炮。（記者蔡宗勳攝）

藝人豬哥亮（右）和奉天宮董事長何達煌點燃起馬炮。（記者蔡宗勳攝）