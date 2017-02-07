坐霸王公車被討錢 奧客怒飆「沒錢，別煩我！」

一名乘客坐霸王公車，還嗆追討車錢的駕駛，「我沒有錢，不要煩我！」（圖擷取自《爆料公社》）

2017-02-07 10:34

〔即時新聞／綜合報導〕奧客行徑再添一樁！一名男子坐霸王公車，刷司機的代幣卡，不付錢就下車，司機上前追問，男子竟反嗆「我沒有錢，不要煩我！」讓人超傻眼。

有網友爆料，一名男乘客下公車時，熟練地拿起司機身旁的代幣卡，但刷了卻未投現金，僅回「我沒有錢，下次再付」，司機上前追問，奧客竟嗆「我沒有錢，不要煩我！」、「我沒有錢啊，你聽不懂哦？」隨後有民眾見狀替他付了75元車錢，讓原PO感嘆，「哥不是窮追猛打，只是哥的公司會以驗票不實記過扣錢」、「哥也不是沒善心，只是哥一天要碰到逃票的神人好幾回」。

對於該名乘客光明正大逃票還嗆司機的行徑，網友怒批，「為所欲為？知羞恥還面無改色，這叫『無賴』」、「你爸媽知道你坐霸王車不付錢嗎？丟自己的臉丟到家了」，也有人懷疑他可能是慣犯，還有人直言，「當下沒錢就要直接抓起來去派出所了，跟他客氣什麼」，另有部分網友表示，代墊車錢的民眾「幫他付錢是在害他，要幫忙他人不是這樣做的」。

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