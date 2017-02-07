| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

坐霸王公車被討錢 奧客怒飆「沒錢，別煩我！」

一名乘客坐霸王公車，還嗆追討車錢的駕駛，「我沒有錢，不要煩我！」（圖擷取自《爆料公社》）

2017-02-07  10:34

〔即時新聞／綜合報導〕奧客行徑再添一樁！一名男子坐霸王公車，刷司機的代幣卡，不付錢就下車，司機上前追問，男子竟反嗆「我沒有錢，不要煩我！」讓人超傻眼。

有網友爆料，一名男乘客下公車時，熟練地拿起司機身旁的代幣卡，但刷了卻未投現金，僅回「我沒有錢，下次再付」，司機上前追問，奧客竟嗆「我沒有錢，不要煩我！」、「我沒有錢啊，你聽不懂哦？」隨後有民眾見狀替他付了75元車錢，讓原PO感嘆，「哥不是窮追猛打，只是哥的公司會以驗票不實記過扣錢」、「哥也不是沒善心，只是哥一天要碰到逃票的神人好幾回」。

對於該名乘客光明正大逃票還嗆司機的行徑，網友怒批，「為所欲為？知羞恥還面無改色，這叫『無賴』」、「你爸媽知道你坐霸王車不付錢嗎？丟自己的臉丟到家了」，也有人懷疑他可能是慣犯，還有人直言，「當下沒錢就要直接抓起來去派出所了，跟他客氣什麼」，另有部分網友表示，代墊車錢的民眾「幫他付錢是在害他，要幫忙他人不是這樣做的」。

爆料公社影片：

廣告
  • 男子坐霸王公車反嗆駕駛的行徑，引起網友撻伐。（圖擷取自《爆料公社》）

    男子坐霸王公車反嗆駕駛的行徑，引起網友撻伐。（圖擷取自《爆料公社》）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公車 沒錢 爆料公社 霸王
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤鮭魚米糕
清燉牛筋時蔬
印度炸咖哩餃
粉圓這樣煮才好吃！
轉寄

標題：坐霸王公車被討錢 奧客怒飆「沒錢，別煩我！」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月7日‧星期二‧丁酉年正月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.