花蓮幼鵝感染禽流感 台東防疫提高警戒

2017-02-07 09:39

［記者張存薇／台東報導］鄰縣花蓮玉里傳出幼鵝感染H5N6高病原性禽流感，台東縣防疫也提高警戒，台東縣動物防疫所長吳子和說明，全國僅台東縣規定7日齡以上家禽須附健康證明、才能進入合法申請的屠宰場，否則不能運進台東屠宰、販售，目前已查獲2件違規，各裁罰3萬元。

吳子和指出，除了加強路邊稽查，也要求台東縣家禽場在禽舍四周及水槽、飼料槽周邊架設圍網，去年6月開始輔導，台東縣有101家雞場，其中100家完成，未完成者將開罰3萬元。

他進一步說，如果1星期內全國各縣市爆發30場禽流感疫情，台東縣也會啟動邊境管制，要求有獸醫師開立健康證明的家禽才能進入台東。

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