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寒流將襲台 鄭明典：冷空氣影響時間長

2017-02-07  09:59

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出週四將有寒流南下，估計將是入冬以來最強的一波冷空氣，全台各地氣溫將明顯下降，中央氣象局預報中心主任鄭明典在臉書指出，冷空氣正往東亞堆積，而且這波冷空氣的影響時間可能會拉很長。

鄭明典表示，今日影響台灣的天氣系統是從西方前來的冷高壓，因偏北通過對台灣影響輕微，而明日轉偏東風，氣溫會短暫回升。

不過鄭明典提到，從北方南下的冷高壓持續向南推進，台灣可能持續受到西北方氣流的影響，而這種氣流在海面上停留時間短，所以受海水溫度影響小，導致溫度較低，濕度也會比較低。鄭明典也提醒，這波冷高壓影響時間可能會拉很長。

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  • 鄭明典在臉書指出，冷空氣正往東亞堆積，而且這波冷空氣的影響時間可能會拉很長。（圖擷取自鄭明典臉書）

    鄭明典在臉書指出，冷空氣正往東亞堆積，而且這波冷空氣的影響時間可能會拉很長。（圖擷取自鄭明典臉書）

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