男童幫清潔工父清垃圾 父子情深感動賞燈客

穿著黃色上衣的小男孩，認真地幫當清潔工的父親清垃圾。（圖由李姓民眾提供）

2017-02-07 09:45

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣李姓民眾帶小孩到台北燈會賞燈，瞥見路邊清潔工忙著將垃圾倒進垃圾車，身旁有個小男孩協助父親收垃圾，父子邊做邊聊天，男童動作熟稔、神情輕鬆愉快，李姓民眾被這一幕感動，趕緊拿出手機拍攝，告訴身邊的孩子：「我要錄下今夜台北燈會最美的一景」。

這位住南投的李姓民眾，昨晚帶孩子到台北燈會賞花燈，母女逛了一晚，略感疲累而放慢腳步，不經意地看見路邊有1名身形瘦高的清潔人員忙著把子車及地上成堆的垃圾，倒進垃圾車內，一旁有個年約8、9歲的小男孩，手套著棉手套，熟稔地幫忙綁好垃圾袋、按下垃圾車的按鈕，父子默契十足，男孩表情輕鬆自然，父子情深的一幕，讓李姓民眾停下腳步看了5、6分鐘。

李姓民眾表示，過程中有不少走過的民眾驚呼「怎麼讓這樣小的孩子清垃圾？會不會危險啊？」，這對父子仍繼續合作，小男孩自然淡定的神情，不理會路人說什麼，似乎用肢體告訴大家「他是我爸爸，我要繼續幫忙他」，當下感動到紅了眼眶，趕快拿出相機拍下影片記錄。

李姓民眾說，這個小男孩在幫忙父親清垃圾的過程中，沒有一絲不悅的表情，父親也沒有命令他、喝斥他，兩人輕鬆地說著話，比花燈更賞心悅目。

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