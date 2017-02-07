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興航11架飛機賣92億 民航界估「很難賣到一半價格」

復興航空11架自有飛機正在由債權銀行團進行拍賣，興航提供參考售價為3億美金（約92億新台幣），有民航界人士評估，興航要賣到參考價的一半都很難。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2017-02-07  09:32

〔即時新聞／綜合報導〕復興航空宣布停航後，11架自有飛機正在由債權銀行團進行拍賣，興航提供的參考售價是3億美金（約92億新台幣），不過民航界人士評估，興航要賣到參考價的一半都很難。

根據《中央社》報導，興航停飛前共有27架飛機，其中有16價租賃機已由租賃公司取回，11架自有機包括：2架A330-300廣體客機、1架A320客機、1架A321客機、7架ATR螺旋槳客機。除了飛機，債權銀行團也拍賣興航留下的發動機等航材，參售價是新台幣20億元，目前飛機與航材正由債權銀行團公開拍賣，並希望能在2月底全數出售。

不過，興航提供銀行團的飛機公開參考售價是92億新台幣，有民航界人士評估，這11架飛機要賣到參考價的一半都很難，原因出自於最值錢的A330目前市場已過剩。

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