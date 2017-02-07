興航11架飛機賣92億 民航界估「很難賣到一半價格」
2017-02-07 09:32
復興航空11架自有飛機正在由債權銀行團進行拍賣，興航提供參考售價為3億美金（約92億新台幣），有民航界人士評估，興航要賣到參考價的一半都很難。（資料照，記者叢昌瑾攝）
〔即時新聞／綜合報導〕復興航空宣布停航後，11架自有飛機正在由債權銀行團進行拍賣，興航提供的參考售價是3億美金（約92億新台幣），不過民航界人士評估，興航要賣到參考價的一半都很難。
根據《中央社》報導，興航停飛前共有27架飛機，其中有16價租賃機已由租賃公司取回，11架自有機包括：2架A330-300廣體客機、1架A320客機、1架A321客機、7架ATR螺旋槳客機。除了飛機，債權銀行團也拍賣興航留下的發動機等航材，參售價是新台幣20億元，目前飛機與航材正由債權銀行團公開拍賣，並希望能在2月底全數出售。
不過，興航提供銀行團的飛機公開參考售價是92億新台幣，有民航界人士評估，這11架飛機要賣到參考價的一半都很難，原因出自於最值錢的A330目前市場已過剩。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- 真有全裸家政婦！ 25歲人妻到男客家脫光打掃
- 〈單身拼圖〉浮華婚姻破局真相
- 台股開盤下跌16.02點 報9521.99點
- IS在敘國遭全面包圍 川普喊話擊敗恐怖主義
- 市府轉運站 悠遊卡客服開張
- 撇開婚事 林志玲新年大愛為他們築巢！
- 網友發假消息捉弄家屬？台中港落海司機遺體尋獲
- 前國手綁架台商 判14年10月
- 抗年改「懶」到退休！這警察揚言「3不1沒有」
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- 不止三義木雕園區 台商返台投資嘉義也報喜
- 國產署︰將積極活化、標售
- 第3位維冠寶寶誕生 賴清德探望
- 川普視察中央司令部 誓擊敗伊斯蘭國
- 克服暈昡煎熬 廖偉鈞特殊選才上興大
- HBL》普門強打內線 差點誤事
- 每日22下伏地挺身 南投警互傳戰帖
- 《自由廣場》范冰冰的中國式思維
- 猥褻女童 安親班司機判1年10月
- 《疑遭棄養或放生》亞馬遜河珍珠魟 六甲山區巖埤現蹤
- 反恐隊員吃早餐 2把突擊步槍竟被偷走
- 決戰雪山之巔！ 阿富汗少女竟是武術高手
- 少年拚命護鈔怕賠？萊爾富︰無保險但不會讓員工吞
- 躲18年沒逛街 殺人犯迷路落網
- 立委批 捧著金飯碗討飯
- 《台少盟呼籲》修法保障未滿18歲勞動權
- 精品集團高層接棒 歷峰迎接新年新象
- 盤查未熄火車輛 淡水所長遭拖行5公尺
- 《贈票》天才童星把妹靠爸 樂當導盲犬還私奔
- 食材登錄不全 2公家機關餐廳挨罰
- 住房率六都唯一提升 「中進中出」見成效
- 蒙古5.8億美元債務 恐違約
- 豐興鋼筋下調300元 未來兩週看跌
- 路不熟又急轉彎 車失控波及路邊10汽機車
- 〈愛情隨堂考〉誰願意栽培情人?
- 電子聯絡簿 學校訊息不漏接
- 美巡賽》4次延長激戰 松山英樹2連霸
- 《店員遇搶怎麼辦？》超商︰確保生命安全
- 《台北筆記》市場改建難題 新功能定位是關鍵
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：興航11架飛機賣92億 民航界估「很難賣到一半價格」
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分