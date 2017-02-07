「快、強、冷」！一張圖讓你秒懂今年最強寒流

「天氣即時預報」用一張圖表提醒，此次的冷空氣就是「快、強、冷」！ （圖擷取自天氣即時預報）

2017-02-07 09:41

〔即時新聞／綜合報導〕入冬首波寒流即將到來！週四起，全台寒冷、低溫下探10°C或以下，「天氣即時預報」則用一張圖表提醒，此次的冷空氣就是「快、強、冷」！

「天氣即時預報」表示，北部、金馬、宜蘭在週三深夜至週四凌晨轉冷；中部、花蓮、澎湖在週四上午至週四中午轉冷；南部、台東則在週四中午至週四傍晚；週四當晚，各地就有第一波低溫，週四至週日，全台平原、沿海，注意強風，週五晚上至下週一晨，各地最冷。

「天氣即時預報」說，這次冷空氣最容易被大家忽略的，是因為沒有華南雲雨或南方水氣支援，因此中午有陽光照射時會感到「沒有很冷的感覺」，但太陽一下山，溫度會降低非常快，有時甚至達到一小時2°C至3°C的降幅，「日夜溫差、夜晚清晨極端低溫」，請大家特別留意，「這對於有心血管疾病的朋友，影響是非常劇烈的」。

「天氣即時預報」說，本次冷空氣有挾帶中國境外污染南下，雖然量不多，但仍提醒注意；也因為偏乾冷，尤其週六至週日，冷高壓中心非常接近台灣，各地濕度都會降低非常多，有的人皮膚可能會因為乾燥而「癢、紅腫」，保濕工作也請注意，可以在洗澡後塗抹乳液或凡士林，減低不適感。