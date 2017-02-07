入冬最強冷空氣 吳德榮：沿海地區恐降8度以下
2017-02-07 08:11
前中央氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，這波冷空氣恐讓台北市出現10度左右低溫，沿海空曠地區更有可能降至8度以下。（圖片截自氣象局）
〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，週四（9日）寒流南下，預計將是入冬以來最強的一波冷空氣，各地氣溫將明顯下降。中央氣象局預報中心前主任吳德榮在網路撰文指出，這波冷空氣恐讓台北市出現10度左右低溫，沿海空曠地區更有可能降至8度以下 。
吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，最新模擬顯示，週五至下週一（10至13日）強冷空氣盤據，各地氣溫偏低，天氣乾冷，預計台北市的最低溫將可降至10度左右，而達到「寒流」標準（台北市≦10度），沿海空曠地區更有可能降至8度以下。下週二（14日）清晨因有輻射冷卻效應氣溫仍很低，白天起冷空氣才會逐漸減弱、氣溫回升。
貼文還說到，目前模擬資料顯示，高山飄雪有兩個時間點值得觀察，但都尚難確定，明（8日）晚至週四（9日）晨玉山、合歡山氣溫都會降至零度以下，鋒面挾帶的水氣，合歡山略多於玉山，似乎飄雪的機率相對也稍高，而玉山的水氣量恐嫌不足。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
網友回應
熱門新聞
- 男教授欲斬師生戀 女學生索包不成被判刑
- 抗年改「懶」到退休！這警察揚言「3不1沒有」
- MLB》大聯盟正式提案 修正這2大棒球規則
- 鄭秀文「裸」秀性感 回歸國語歌壇
- 拒民眾組團試乘機捷？ 桃捷︰員工誤解
- 川普視察中央司令部 誓擊敗伊斯蘭國
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Concerns that warship name might cause confusion
- 《自由廣場》台灣與「一個中國」的尾巴
- 田亞霍遊大馬 許佳麟揪四葉草當地陪
- IS窮途末路 在敘遭全面包圍
- 不只高鳴！資深藝人年輕風光晚景淒涼
- 黨員暴增 郝龍斌：操作人頭形同作弊
- 〈戀愛怪談系列〉你我、年輪與豬
- 中市921危樓拆除 廢棄物未清惹怨
- 掃黑瞄準空汙 Sisley全日全面防禦
- 高鳴走絕路 白冰冰：閩南語演員真的無路可走
- 配合四月全中運 彰縣中小學提前開學
- 電子聯絡簿 學校訊息不漏接
- 《最High演出》卡卡空降超級盃 團結和平反川普
- 《自由廣場》澄清湖的獅子
- 台灣燈會虎尾燈區 明起試營運3天
- 餐飲雙雄新品牌 酷必、時時香互尬
- 童仲彥不辭北市議員 妻要他別再演戲
- 國機國造啟動！委製新高教機 空軍今與中科院簽約
- 愛子斷掌縫回 丁父感謝關心
- 美保護主義抬頭／世貿組織ITA護體 我ICT產業衝擊有限
- 苗縣17農會將改選 近半總幹事陷苦戰
- 經典賽》台灣隊諸事不順 熱身賽對手換「代打」
- 動私刑逼脫衣 錄影貼LINE分享
- 6旬嬤讀高職 奪技藝賽優勝
- 【愛讀書】 《佛蒙特沒有咖哩》
- 超商保「員工誠實險」防財損
- 《疑遭棄養或放生》亞馬遜河珍珠魟 六甲山區巖埤現蹤
- 搶浪漫商機 三星A5、A7粉色耍萌
- 〈生活大補帖〉化減肥為養生 沒負擔
- 花蓮港郵輪減少 今年迄今申請僅9艘
- 美百大企業 抗川普禁穆令
- 重金屬超標 彰縣49.4公頃農地插牌列管
- 焦點評論》試委勿擋新民意
- 國美館危觀風景 文化空間開啟漢原對話
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：入冬最強冷空氣 吳德榮：沿海地區恐降8度以下
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分