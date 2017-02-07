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入冬最強冷空氣 吳德榮：沿海地區恐降8度以下

前中央氣象局預報中心主任吳德榮撰文指出，這波冷空氣恐讓台北市出現10度左右低溫，沿海空曠地區更有可能降至8度以下。（圖片截自氣象局）

2017-02-07  08:11

〔即時新聞／綜合報導〕氣象局指出，週四（9日）寒流南下，預計將是入冬以來最強的一波冷空氣，各地氣溫將明顯下降。中央氣象局預報中心前主任吳德榮在網路撰文指出，這波冷空氣恐讓台北市出現10度左右低溫，沿海空曠地區更有可能降至8度以下 。

吳德榮今早在「洩天機教室」專欄貼文寫到，最新模擬顯示，週五至下週一（10至13日）強冷空氣盤據，各地氣溫偏低，天氣乾冷，預計台北市的最低溫將可降至10度左右，而達到「寒流」標準（台北市≦10度），沿海空曠地區更有可能降至8度以下。下週二（14日）清晨因有輻射冷卻效應氣溫仍很低，白天起冷空氣才會逐漸減弱、氣溫回升。

貼文還說到，目前模擬資料顯示，高山飄雪有兩個時間點值得觀察，但都尚難確定，明（8日）晚至週四（9日）晨玉山、合歡山氣溫都會降至零度以下，鋒面挾帶的水氣，合歡山略多於玉山，似乎飄雪的機率相對也稍高，而玉山的水氣量恐嫌不足。

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  • 吳德榮貼文還說到，明晚至週四晨，玉山、合歡山氣溫皆將至零度以下，鋒面挾帶的水氣，合歡山略多於玉山，似乎飄雪的機率相對也稍高。（資料照）

    吳德榮貼文還說到，明晚至週四晨，玉山、合歡山氣溫皆將至零度以下，鋒面挾帶的水氣，合歡山略多於玉山，似乎飄雪的機率相對也稍高。（資料照）

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