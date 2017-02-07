02/07 各報重點新聞一覽

2017-02-07 06:45

自由時報

國民黨主席選舉激戰 黑幫集體申請入黨

國民黨主席選舉競爭激烈，國民黨台北市黨部傳出有三○七名黑幫背景人士集體入黨，其中疑有「殺警案」主嫌萬少丞等人在內，且是地方民代輔選幹部介紹，引起黨中央高度重視，國民黨文傳會副主委胡文琦昨坦言，確有掌握該資訊，北市黨部正積極處理，根據黨章相關廉能條款過濾中。

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台灣首爆H5N6 中國曾禽傳人11死

國內首次發現可能禽傳人的H5N6禽流感病毒！農委會防檢局昨天證實，首次檢出H5N6高病原性禽流感病毒，在花蓮一隻死亡幼鵝上確認有此病毒，目前在釐清幼鵝來源，對周圍禽場及人員都展開清查監控。防檢局同時規定，包括花蓮鴨鵝水禽須在當地屠宰、家禽要開立健康證明書才能上市販售等，全力防堵新病毒入侵擴散。

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17歲超商打工遇搶 被斷掌仍奮勇護鈔

十七歲丁姓少年在新北市新莊的萊爾富超商打工，前天深夜下班前，遇到同齡的陳姓惡少持西瓜刀搶劫，丁少反抗，陳嫌掏出西瓜刀猛砍，丁少左手掌遭利刃削斷，僅少許皮肉相連，丁少昏迷前，仍奮勇拖著斷掌保護收銀機，陳嫌因打不開收銀機，砍人時也誤傷自己左手手筋，負傷逃逸，案發三個小時後落網。

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蘋果日報

未成年深夜打工 籲修法禁止

針對超商店員遭搶匪砍斷左掌，學生打工安全備受關切，除四大超商表態，呼籲店員以自身安全為主，不應硬碰硬外，台灣少年權益與福利促進聯盟也要求新任勞動部長林美珠應盡快修法，保護未滿十八歲勞工，並避免一人顧店處於危險勞動環境。

危險 無人機亂入 松機停擺殃757人

昨下午四時二十分一架軍機要降落台北松山機場前，在新北市五股及蘆洲上空發現軍機上方有無人機，立刻通知松機塔台，塔台三分鐘後決定暫停飛機降落松機，五時十八分狀況排除，總計一架軍機及五架民航機七百五十七名旅客受影響，是松機首次因無人機入侵航道而暫停飛機降落。機師說，入侵航道的無人機若撞進飛機引擎，恐有失事危險。

聯合報

國民黨黨魁爭霸戰競爭空前 入黨爆天量

國民黨主席改選競爭空前，一月廿日截止的新徵黨員人數暴增，大量入黨引發人頭黨員爭議，甚至還有殺警主嫌入黨。

同時，黨中央昨天舉辦首次選務座談，將連署時間拉長到近六十二天，形同宣告二月十三日選戰提前「開跑」，接下來三月卅一日截止的一般黨員補繳黨費人數，恐將再創紀錄，熱戰爭議也恐更劇。

蔡總統：未來半年執政重中之重

蔡英文總統昨天在執政決策協調會議表示，「前瞻基礎建設計畫」與「年金改革草案」將是未來半年的重中之重，尤其是前者，攸關國內公共投資、經濟發展的動能，她要行政團隊務必在三月底前提出計畫與預算。

中國時報

169所高中連署 高中教完大學再招67.6％

全台169所高中校長、教務主任，在台大電機系教授葉丙成支持下，連署要求110年起實施的大學考招方式，應在高中生畢業後的7、8月進行，讓他們可以完整學習3年，也確保進大學的學生具有一定程度。旺旺中時民調中心調查，高達67.6％的受訪者認同此一做法。

客運年後漲價 統聯開第一槍

國道客運調漲，統聯客運開出第一槍！統聯昨在臉書公告調漲方案，下周一起，9成路線調整，包括長途47條、短途區間36條，主要路線平均漲幅22％，台北到高雄調漲50元到80元，台北到台中調漲40到70元，台北到台南調漲60到150元，促銷時段漲幅更達到68.1％。