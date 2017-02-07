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好天氣到週三 入冬最強寒流週四報到

中央氣象局指出，今天（7日）各地天氣大多多雲到晴，僅東半地區有零星降雨。（資料照，記者黃耀徵攝）

2017-02-07  06:31

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（7日）各地天氣大多多雲到晴，僅東半地區有零星降雨。溫度方面，北部與宜蘭仍偏涼，中南部日夜溫差大。

氣象局表示，今天天氣和昨天類似，各地大多多雲到晴，天氣穩定，僅東半地區有零星降雨。溫度方面，北部及宜蘭清晨低溫約15、16度，白天高溫約21到23度，中南部及花東低溫約14到17度，但是白天高溫可達23度以上，尤其是中南部高溫達26、27度，日夜溫差較大。

氣象局預估，週三（8日）東北季風減弱，受輻射冷卻影響，清晨西半部氣溫仍低，白天各地舒適溫暖，北台灣溫度回升，僅東半部地區有局部短暫雨，但週三晚起水氣增多，北台灣地區將轉為有局部短暫雨的天氣。

氣象局提醒，週四（9日）寒流南下，預計將是入冬以來最強的一波冷空氣，各地氣溫將明顯下降，週五（10日）至下週一（13日）將在寒流的影響之下，預計週五、週六（11日，元宵節）及下週一中部以北、東北部最低溫將只有10度、11度，下週日（12日）清晨北部更下探9度。

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空氣品質方面，今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
13 ~ 20 16 ~ 23 19 ~ 25 16 ~ 22

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線為中至高量級。（取自氣象局網站）

今天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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