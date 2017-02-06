美濃敏豆產值飆達1億 產地價每公斤最高破百元

2017-02-06 23:52

〔記者陳文嬋／高雄報導〕全台最大美濃農業專區經濟產值突破10億元，尤以「美濃敏豆」主打產銷履歷驗證，5年來產值飆達1億元，攻佔台灣敏豆市場半壁江山，今年每公斤一度高達216元，目前產地價每公斤最高破百元，比批發價多出1倍，在市場上一枝獨秀。

美濃農業專區有1千4百公頃，除了紅、敏、毛豆產業外，擴大納入橙蜜香番茄、木瓜等，整體經濟產值突破10億元，其中美濃敏豆5年來快速崛起，種植面積100公頃，農業局推動銷履歷策略奏效，隨著近年來養生風潮，經濟產值從4千多萬元，今年成長達1億元，不同於夏天南投信義鄉山區產地，是全台秋冬最大的敏豆產地。

美濃蔬菜產銷班班長蕭士堯種植敏豆10年，但為了種出家人敢吃的敏豆，他接受市府農業局輔導，堅持拿到產銷履歷驗證，讓大家吃到安心無毒的敏豆，成為高市首位通過產銷履歷驗證，不但改用有機肥料，敏豆從開花到採收期，完全不使用農藥，創造農藥零檢出紀錄，打響「美濃敏豆」知名度。

蕭士堯指出，「蟲吃完的敏豆，剩下才是我的」，他分6批種植1甲2分地，每分地產量2千多公斤，產量比別人少一半，他仍堅持到底，就算被蟲咬，表皮出現黑點，他教育消費者，蟲害是不用農藥，如同黑痣一般，品質不受影響，敏豆還未採收，盤商已大搶貨，深受市場好評。

型農陳憲政與美濃農會契作產銷履歷敏豆，四周搭設防蟲網、地上鋪設抑草蓆，減少雜草叢生、降低病蟲害，搭配微生物防治，種出敏豆品質好，每公斤逼近百元。

美濃農會推廣股主任鍾雅倫指出，農民一起友善耕作，減少使用農藥，降低生產成本，改善生態環境，產量相對增加，從源頭有效控管品質，打入「里仁」等連鎖店，成為市場銷售主流。