100萬顆LED燈泡齊亮 全國最大環湖主燈秀

龍潭大池四周100萬顆LED燈泡齊亮，打造全國最大環湖主燈秀。（記者李容萍攝）

2017-02-06 23:35

〔記者李容萍／桃園報導〕2017桃園燈會從10日到19日在龍潭觀光大池舉行，已完成布置的燈區6日晚間舉行試燈，現場隨著音樂，與雷射光束、水舞律動搖擺，讓駐足搶先看的民眾驚呼連連；今年燈會因應龍潭大池水岸地景特色，設置1座主燈、1座副燈、6組特色燈組、2座創意光廊，使用超過100萬顆LED燈泡，打造全國最大環湖主燈秀，於燈會期間的每晚6時至9時30分，每30分鐘展演1次。

桃園燈會今年以「幸福起家（雞）」為主題，在大池浮台上打造12公尺高的主燈，主燈以公雞為造型，身旁圍繞著母雞、小雞，展出的特色燈組透過視、聽、觸覺等，呈現桃園在地生態、文化與風情，包括觀新藻礁、瀕臨絕種的「大紫蛺蝶」、龍潭客籍作曲家鄧雨賢、桃園市鳥台灣藍鵲、北橫特有種根節蘭、螢火蟲等。