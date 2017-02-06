五甲關帝廟百萬助學金加持 出現4立筊破紀錄

2017-02-06 23:25

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市五甲關帝廟以國運籤神準聞名，今年建廟滿百年，推出免費擲筊送百萬助學金，目前最高紀錄是11聖杯，春節首度4個「立筊」破紀錄，文昌、孔子殿接連發爐，神明顯靈加持，端正社會人心。

鳳山區五甲關帝廟是全台唯一神明降臨，透過筆生以桃筆寫成籤詩，每年國運籤預測精準，如太陽花事件、澎湖空難、黑心油風暴等均提前預警，前年更預測台灣出現第一個女總統，令信徒嘖嘖稱奇!

廟方為鼓勵年輕學子向學，今年首推「百萬助學金乞茭比賽」，自農曆大年初一起跑，學生只要憑學生證，免費擲茭求助學金，最大獎是5萬元，加碼到503個名額，總獎金突破100萬元，吸引1萬多人參與擲茭，目前最高紀錄是11聖杯，有2人平分秋色，還有補習班包車前來擲茭，場面熱鬧滾滾。

廟方鄭姓總務鄭表示，過去連8年春節「立筊」神蹟，去年雖一度中斷，但今年重啟紀錄，從大年初一至初九，首度出現4個「立筊」破紀錄，由小學生手氣旺全包，分別是2男2女，其中有2個「立筊」恰巧對準廟門中央，與神明進出廟門位置相同，另1個「立筊」彷彿緊貼布上，引來大批信徒圍觀。

值得一提的是，文昌、孔子殿接連發爐，凸顯神明高興顯靈，象徵好兆頭，認為活動有意義，盼學子學習聖賢精神，提升社會道德風氣，廟方驚喜神蹟延續，祈福神明庇佑地方，目前已有282人擲筊達到4個聖杯門檻，可得到獎金至少1千元，活動最後一天是2月10日，歡迎民眾共襄盛舉。