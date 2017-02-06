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百年茄苳神規格祀奉 工程「禮讓」繞路

2017-02-06  22:51

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣崁頂鄉園寮村的屏72線及屏73線交叉路口有株高逾5公尺、樹身巨大的茄苳樹，但行車視線及路線也因此受阻，該路口車禍頻傳，在民國80年價購不成後，春節前沿著樹北側開闢新路的工程完工，老樹歷史和用路安全終能兼顧，傳為地方佳話。

「相傳老樹已屹立3百餘年」崁頂鄉長林光華表示，老樹對面就是土地公廟，推測為古早年代廟埕常見的茄苳，後來在樹的南側、西側闢路後，茄苳不再與廟埕相接，該棵老樹旁也出現小廟，並封其為「茄苳神樹」，但隨著近年車流變多、車速變快，鄉間小路的用路安全備受關注。

屏73線是崁頂南州間主要道路，國道3號闢建後，屏72線更成崁頂交流道入鄉主要道路，該路口負荷漸漸吃重，樹身及樹冠成用路人視線、路線的阻礙，大小事故頻傳，但無人敢以拓寬動到老樹，當時雖曾打算價購樹身北側私人地拓寬，但因故延宕，直到今年春節前終於完工。

樹身北側現已闢建雙線雙向的新路，舊有的南側道路則改為單線單向，林光華說，該處以往車禍不斷，經協調地主，最後以都市計劃徵收，縣議員周碧雲爭取的預算，縣府在保留預算兩年後終能執行，用「禮讓」方式，神樹留在原地，也打造更安全的用路環境，解決崁頂鄉內長久的交通問題。

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  • 崁頂園寮村的百年茄苳繼續在原地屹立不搖。（記者陳彥廷攝）

    崁頂園寮村的百年茄苳繼續在原地屹立不搖。（記者陳彥廷攝）

  • 崁頂園寮村的百年茄苳繼續在原地屹立不搖，圖右為新闢建的雙線雙向道路，圖左原道路配為單線單向。（記者陳彥廷攝）

    崁頂園寮村的百年茄苳繼續在原地屹立不搖，圖右為新闢建的雙線雙向道路，圖左原道路配為單線單向。（記者陳彥廷攝）

  • 屏73線及屏72線交叉口有株百年老茄苳（紅圈處，藍線示意為新闢道路）。（翻攝google map）

    屏73線及屏72線交叉口有株百年老茄苳（紅圈處，藍線示意為新闢道路）。（翻攝google map）

  • 屏73線及屏72線交叉口有株百年老樹，圖為尚未新闢道路前，因視線受阻導致車禍頻傳。（翻攝google map）

    屏73線及屏72線交叉口有株百年老樹，圖為尚未新闢道路前，因視線受阻導致車禍頻傳。（翻攝google map）

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