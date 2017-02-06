暖心狗狗 替男童做這件事...

2017-02-06 23:15

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友分享一則影片，影片中，一名年約3歲左右的小男童，因為拿不到掛在高處的面具，一旁的黃金獵犬便挺身替男童取下，頗具家長架式，令不少網友大讚「這根本是來暖心的」、「好棒的狗狗！給你一百個讚」

從網友分享的影片中可以看到，小男童為了拿到掛在高處的面具，不斷伸長右手，卻怎麼樣都搆不到，在一旁的黃金獵犬看不下去，便挺身「示意」男童退下，自己則是不斷地手腳並用，最後成功將面具取下。

不少網友看完影片後，大讚狗狗的行為「超暖心」、「 比我老婆貼心」、「真是一隻暖汪」、「狗狗真的是人類的好幫手，太可愛啦」、「讓爸爸來」；不過也有網友認為「應該是狗狗自己想玩吧」、「讓開，讓專業的來！」、「做壞事時也是很好的小幫手」

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