快訊震撼新莊 賣翻了！
情人節前脫單！韓國超商與當紅男團聯名 喝下「男友牛奶」立刻實現！
2017-02-09 14:01
ASTRO與GS25超商聯名，推出「男友牛奶」。（圖擷取自GS25臉書，以下皆是。）
〔即時新聞／綜合報導〕韓國便利商店與當紅男團ASTRO聯名，在原先就紅遍亞洲的獨家販售產品「小小兵牛奶」上加上ASTRO成員的照片，廣告中更拍出單身女子的心聲，只要喝下含有成員的「男友牛奶」就能立刻脫單！
廣告中女店員羨慕又忌妒那些身邊有男友的女生們，一對對情侶放閃讓她煩死了，直到她喝下「男友牛奶」，「腦性男」車銀優和「撕漫男」ROCKY就這樣出現在她生命中。
但現實和理想之間總是有一段差距，即便是對方是「偶像界的朴寶劍」車銀優，仍然無法長久的走下去。
「腦性男」的特性就是不分析會死，也讓女主角受不了喝下第二罐「男友牛奶」，遇見「撕漫男」ROCKY。
可惜「撕漫男」只適合活在漫畫中，太不切實際且幼稚。
相關影片請見：
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 今晚全台急凍！這張圖讓你搞懂全台低溫資訊
- 全台急凍淡水僅9.7度！ 18縣市低溫特報
- 許厝學童何處上課? 李進勇：會與行政院決定一致
- 下載APP或捐發票 鳳一戶所送「旺來雞」小提燈
- 公保併計替代率分子 全教總批強盜式的掠奪
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 刺青刺一半 爆乳正妹胸部突然爆掉...
- 關帝廟文昌帝君遭火焚 腹中竟有200年小香爐
- 陳建仁逛台北書展 心懸年金改革
- 吳慷仁重返偶像劇 濃妝超不慣
- 63歲男星中風2年無收入 嘗盡人情冷暖
- 彭于晏從嫩演到老 強國點名「最具實力男演員」
- 佔中勢力再起？「長毛」梁國雄參選港特首
- 何潤東春酒跨海撒錢 沈建宏陳奕這樣做
- 寒風中帶妻小陳情 嘉里大榮司機可望復職
- 不堪鄉民酸語 高鳴遺孀靈前淚崩喊告
- 經典賽》官方公布台灣隊陣容 王建民、王維中入列
- 《自由廣場》向華錫鈞上將致敬之外
- 台日3大學課程交流 探究六甲產業文化
- 內閣4新部長齊亮相 各自闡述理念是…
- 辣椒1月營收0.56億元 創22個月新高 年增率70.55％
- 林更新預告婚後生活 鄉民大推認同
- 〈台股青紅燈〉二代張忠謀有多重要
- 「援」來都是假的…七旬爺爺險失金
- 11年前搶銀行413萬元入獄 今搶前妻萬餘元被捕
- 薪資扣除採雙軌制 最遲2020申報適用
- 台紙經營權糾紛 董座簡鴻文公開向社會道歉
- 迪士尼CEO︰孤立主義傷人傷己
- 王光祿開庭 原民會主委夷將‧拔路兒提三論點聲援
- 妮可家暴戲留陰影 下工窩酒吧痛哭
- 彰化塑膠工廠堆高機開進沙堆傾覆 司機被壓死
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Apology issued for questionable member bids
- 中信金報喜 1月EPS達0.25元
- 邱惠美改到咖啡店上班 名嘴酸：神隱還可發業配文？
- 《自由廣場》文資審議委員懂很多？
- 俄異議領袖再被判有罪 角逐總統夢恐斷
- 惡檢殺人奪廟產 顏漢文囚14年10月
- 觀光發展3政策 張景森：推免簽、發展國旅、穩住中客市場
- 老縣長贈2本書 吳澤成代理宜縣長上任
- 誤把點數卡當免費報？ 男子拿了就走觸法
- 林榮基靠海明威度過「被失蹤」日子
- MLB》托瑞要測試這項規則 美球迷怒：會毀掉棒球
- 花甲議事槌 見證高縣議事「輕重」
- 同事一起上班 結果後車撞前車人骨折
- F-35首次在沖繩訓練
- 跟上教練腳步 滬江林蝶準雙20
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：情人節前脫單！韓國超商與當紅男團聯名 喝下「男友牛奶」立刻實現！
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分