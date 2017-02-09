情人節前脫單！韓國超商與當紅男團聯名 喝下「男友牛奶」立刻實現！

ASTRO與GS25超商聯名，推出「男友牛奶」。（圖擷取自GS25臉書，以下皆是。）

2017-02-09 14:01

〔即時新聞／綜合報導〕韓國便利商店與當紅男團ASTRO聯名，在原先就紅遍亞洲的獨家販售產品「小小兵牛奶」上加上ASTRO成員的照片，廣告中更拍出單身女子的心聲，只要喝下含有成員的「男友牛奶」就能立刻脫單！

廣告中女店員羨慕又忌妒那些身邊有男友的女生們，一對對情侶放閃讓她煩死了，直到她喝下「男友牛奶」，「腦性男」車銀優和「撕漫男」ROCKY就這樣出現在她生命中。

但現實和理想之間總是有一段差距，即便是對方是「偶像界的朴寶劍」車銀優，仍然無法長久的走下去。

「腦性男」的特性就是不分析會死，也讓女主角受不了喝下第二罐「男友牛奶」，遇見「撕漫男」ROCKY。

可惜「撕漫男」只適合活在漫畫中，太不切實際且幼稚。

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