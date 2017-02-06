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霸氣老闆列10不開店理由 「要吃再call我」

2017-02-06  22:38

〔即時新聞／綜合報導〕一名網友在臉書社團「爆笑公社」分享一張照片，只見照片中，一間未營業的店面鐵捲門上寫著「10大不開店理由」，像是被開紅單、中樂透等，超霸氣又奇葩的不開店理由，令網友大呼：「要怎樣才能讓你開店！」

從照片中的鐵捲門上可以看到，老闆不願意開店的理由包括：颱風天、心情不好、遇落山風、天氣太冷、中樂透、被開紅單、談戀愛、失戀、宿醉、搶孤比賽；最後還寫道：「想要我開店請打電話」，並於下方附註聯絡方式。

照片分享到爆料公社粉絲專頁，引發網友熱烈迴響，有不少人就指出，這家店其實是位在宜蘭礁溪和頭城的「阿信師芋冰」，他們的冰都是現做現賣，先前也曾被美食節目專訪過，不過賣冰這行，若遇天氣不佳其實很難賣。

也有網友笑稱：「若中頭獎，就永不開店了吧？」、「如果沒在談戀愛時都算失戀，那1年365天都不用開店了...」、「醒醒吧，其實你沒有店」、「看到最後一個原因就知道店在宜蘭」

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  • 網友分享一家店面照片，鐵捲門上寫著10種不開店的理由。（圖擷取自爆社粉專）

    網友分享一家店面照片，鐵捲門上寫著10種不開店的理由。（圖擷取自爆社粉專）

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