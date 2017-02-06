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大學考招延至7月 建中校長贊同卻未連署

2017-02-06  22:59

〔即時新聞／綜合報導〕台灣教育史上首次由高中校長、大學教授等自主提出連署，主張大學招生程序應延至7月，還給高中3年完整的學習時間；未參與連署的建中校長徐建國今（6）日表示，他贊成讓高中生學習完整，但也指出「招生不只是高中的事」，應盡快定案。

綜合媒體報導，徐建國今日指出，大考中心多年來已規劃出6個方案、辦過多場說明會，很多理想都不錯，但要落實到大家都能接受，「招生不只是高中的事」，應儘快定案；徐建國建議，可儘早截止提案，實質討論原則、釐清理念，或從原有案子中挑選2案進行辯論，選擇後再進行細修。

徐建國表示，他贊成讓高中生學習完整，但若以連署中所提，寒假先考國英數3科，6月中再自由選考加深加廣考科，屆時自然組學生不讀社會科，社會組學生不讀自然科，等於程度只有國中，「高中應屬於博雅教育」。

徐建國並指出，「大學，請讓我們好好教孩子」連署案中沒有將繁星時程納入，若是大學招生程序全都延至7月暑假進行，但暑假是大學教授的放假時間，「相信大學做不了1、2年，就會有很多反彈聲浪」。

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  • 未參與「大學，請讓我們好好教孩子」連署，建中校長徐建國今（6）日表示，他贊成讓高中生學習完整，但也認為大學考招應盡快定案。（資料照，記者梁珮綺攝）

    未參與「大學，請讓我們好好教孩子」連署，建中校長徐建國今（6）日表示，他贊成讓高中生學習完整，但也認為大學考招應盡快定案。（資料照，記者梁珮綺攝）

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