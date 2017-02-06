春節國3名間封匝道卻塞爆省道 高公局這麼說...
2017-02-06 21:51
〔記者劉濱銓／南投報導〕春節期間國道3號名間交流道於初三、初四實施入口匝道南北向全天封閉，造成南投縣平面道路從竹山塞到名間，甚至一路堵車到南投市區，令用路人怨聲載道，對此，高公局中區工程處表示，名間匝道封閉後國道主線確實較為順暢，至於平面道路壅塞則會再做檢討。
南投縣警局交通隊表示，名間入口匝道封閉至100年結束後，時隔6年又重出江湖，今年造成縣內平面道路不論是竹山、名間，或是南投市都造成回堵，針對今年的塞車狀況將向高公局反映，盼作為來年的疏導參考。
另外，國道3號於去年5月才開通的南雲交流道，原是要紓解竹山與溪頭地區的車流，惟因交流道知名度不夠，以及用路人習慣未改變，以致大部分駕駛仍選擇前往竹山交流道，加上原本往來竹山紫南宮的車流就多會利用竹山交流道，春節期間才會車多壅塞。
竹山警方就說，春節前已在竹山交流道前道路設置南雲交流道指標，惟可能是用路人還不熟悉，雖有達到部分疏運效果，但仍有進步空間，未來會再加強宣導，提升分流效果。
高公局中工處則說，春節南投路段車流大，為維持國道主線暢通才封閉名間匝道，像初三、初四從竹山匝道北上到南投段就相對順暢，惟造成平面道路壅塞問題，還待與上級討論，作為未來是否封閉管制的參考。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
- 雞肉飯攝影惹議 特優作品被取消資格
- 台灣上課時間超長 日本學生全都驚呆了...
- 「鳯凰」下蛋了！ 台灣燈會主燈30顆蛋亮相
- 花蓮霸王級「壽菊」盛開 比臉還大
網友回應
熱門新聞
- 資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 持警棍性侵黑人肛門 法國惡警引眾怒
- 罹腦瘤剩3年可活？ 經紀人：李敖就是愛嚇人
- 〈異同OPEN講〉主動付出 開啟另一扇窗
- 酸民狠譏素顏像歐巴桑 金高恩心酸急刪照
- NFL》最萌身高差！俠客與體操新星在超級盃合體
- 被醫美診所使用肖像不開心 「波神」巧巧撤告
- 枋寮連3天空氣「紅爆」 比潮州還糟
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- MLB》不准碰大谷！大聯盟對所有球團下達禁令
- 受元旦、農曆年工作天數減少 毅嘉1月營收月減25％
- 藍鈞天迷醉黑森林 偷嗑酒釀櫻桃
- 金泰希新手人妻做早餐 端出這道超甜蜜
- 《自由廣場》《澄社評論》莫把「年金改革」變「剿匪」
- 巧克力減量20％辯稱抗兒童肥胖 英網友怒批砍成本
- 中斷70多年 西螺埔心重現提火把傳統
- 超級盃》愛國者延長賽上演大逆轉 隊史第5座冠軍到手
- 柬埔寨全境禁台灣國旗 卻稱對台灣投資敞開大門
- 史瓦濟蘭觀光部長來訪 走訪故宮日月潭
- 永遠的女神瑪丹娜 私宅大曝光
- 去年11、12月千萬中獎發票 雙北就開出8張
- NBA》詹皇及隊友發文慰問 拉文推特感謝關心
- 米可白曝老公天兵行徑 爆氣譙「為什麼要整我」
- 美19歲性侵犯獲緩刑條件 禁止婚前性行為
- 自由共和國》蕭新煌／年金改革大步走
- 超神！卡卡超級盃吊鋼絲登場 辛普森5年前已預言
- 孫樂欣為妻小戒菸成功 「一句話」點醒癮君子！
- 50歲港星哈男神 秀半裸照喊小鮮肉
- HBL》高國豪雙十助松山10連勝 教頭仍不滿意
- 田馥甄玫瑰藏玄機 獻聲《美女與野獸》
- 田徑》亞洲年度十傑 男子400接力台灣青年隊唯一上榜
- 南亞觀察》從美夢變惡夢：談斯里蘭卡的「親中政策」
- 少年缺錢搶超商 凌晨醫院落網
- 虎媽曾虐兒上報 這回當街暴打賣菜嬤
- 郝龍斌批年改詐騙 鄉民嗆︰用嘴巴講最快！
- 自由談》蠻牛衝進瓷器店！
- 好險！ 小貨車車禍 半個車身掛在懸崖上
- 鍾瑶霸喊我愛女人 把吳慷仁擺在哪
- 《自由廣場》自願被綁架
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：春節國3名間封匝道卻塞爆省道 高公局這麼說...
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分