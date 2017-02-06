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春節國3名間封匝道卻塞爆省道 高公局這麼說...

2017-02-06  21:51

〔記者劉濱銓／南投報導〕春節期間國道3號名間交流道於初三、初四實施入口匝道南北向全天封閉，造成南投縣平面道路從竹山塞到名間，甚至一路堵車到南投市區，令用路人怨聲載道，對此，高公局中區工程處表示，名間匝道封閉後國道主線確實較為順暢，至於平面道路壅塞則會再做檢討。

南投縣警局交通隊表示，名間入口匝道封閉至100年結束後，時隔6年又重出江湖，今年造成縣內平面道路不論是竹山、名間，或是南投市都造成回堵，針對今年的塞車狀況將向高公局反映，盼作為來年的疏導參考。

另外，國道3號於去年5月才開通的南雲交流道，原是要紓解竹山與溪頭地區的車流，惟因交流道知名度不夠，以及用路人習慣未改變，以致大部分駕駛仍選擇前往竹山交流道，加上原本往來竹山紫南宮的車流就多會利用竹山交流道，春節期間才會車多壅塞。

竹山警方就說，春節前已在竹山交流道前道路設置南雲交流道指標，惟可能是用路人還不熟悉，雖有達到部分疏運效果，但仍有進步空間，未來會再加強宣導，提升分流效果。

高公局中工處則說，春節南投路段車流大，為維持國道主線暢通才封閉名間匝道，像初三、初四從竹山匝道北上到南投段就相對順暢，惟造成平面道路壅塞問題，還待與上級討論，作為未來是否封閉管制的參考。

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  • 春節期間為維持國道主線順暢，國道三號初三、初四封閉名間入口匝道，卻造成省道塞車，用路人怨聲載道。（記者劉濱銓攝）

    春節期間為維持國道主線順暢，國道三號初三、初四封閉名間入口匝道，卻造成省道塞車，用路人怨聲載道。（記者劉濱銓攝）

  • 春節期間為維持國道主線順暢，國道三號初三、初四封閉名間入口匝道，卻造成省道塞車，用路人怨聲載道。（記者劉濱銓攝）

    春節期間為維持國道主線順暢，國道三號初三、初四封閉名間入口匝道，卻造成省道塞車，用路人怨聲載道。（記者劉濱銓攝）

  • 春節期間為疏導國道三號竹山交流道車流，特別製作南雲交流道指標分流，惟多數用路人習慣未改，紓解效果仍待加強。（記者劉濱銓攝）

    春節期間為疏導國道三號竹山交流道車流，特別製作南雲交流道指標分流，惟多數用路人習慣未改，紓解效果仍待加強。（記者劉濱銓攝）

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