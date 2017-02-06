台灣燈會主燈區滿載試燈 民眾開心搶先看

台灣燈會主燈「鳯凰來儀」晚上電力滿載試燈，許多民眾搶先觀賞。（記者黃淑莉攝）

2017-02-06 20:46

［記者黃淑莉／雲林報導］台灣燈會雲林虎尾主燈區今天晚上電力滿載測試，許多民眾開心搶先賞燈，雲林縣長李進勇表示，滿載測試結果良好，有信心以最美好、最璀燦的燈光來迎接所有遊客，北港燈區7日晚上開燈，虎尾燈區8日起一連3天試營運，歡迎民眾到雲林看燈會。

台灣燈會將於2月11日至19日在雲林登場，設置有虎尾、北港兩燈區，共計約有50公頃為歷年規模佔地最廣的燈會，虎尾主燈區位在虎尾高鐵特定區、農博生態公園，觀光局燈區設有核心燈區、迎賓燈區、主題燈區3大燈區，其中核心燈區即眾所矚目的主燈「鳯凰來儀」及其他3座副燈。

主燈高度達23公尺，以1萬9000組以上的燈光迴路系統，任何角度都可欣賞到千變萬化的光學奇幻美景，另偶戲春秋燈區8米高的巨型戲偶素還真、羅喉，點燈時吸引許多戲迷搶拍；另周邊有縣府規劃的友善大地燈區、多元文化燈區，展現雲林獨特的在地文化、自然生態、傳統技技及宗教信仰。

縣長李進勇指出，晚上的電力滿載測試結果良好，有信心在燈期期間可以用最美好的方式、最璀燦的燈光來迎接所有遊客。

李進勇表示，虎尾燈區8日起連續3天試營運，下午5點半到晚上10點半全區開放民眾賞燈。

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