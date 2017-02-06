| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

枯水期濁水溪變清 日月潭5蛙探頭

今年冬天濁水溪降雨減少，觀察水情榮枯的日月潭9蛙疊像，也有5隻探頭見客。（記者劉濱銓攝）

2017-02-06  20:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來枯水期導致濁水溪變清，意外引起討論，惟濁水溪本流逕流量變少，恐影響今年供水情況，像觀察水情榮枯的日月潭9蛙疊像，也有5隻探頭見客，集集攔河堰管理中心表示，今年水情不像去年那麼和緩，已提前要求相關單位節約用水。

集管中心表示，近來彰化、雲林正值1期稻作春耕，需水較大，目前每天供應下游40CMS（每秒立方公尺），濁水溪本流約27CMS，不足的部分就由上游日月潭水庫供應，而目前日月潭水庫蓄水還有93％，更上游的霧社水庫也有86％，現階段供水仍無虞，惟預估春雨可能不豐，將與彰、雲農田水利會協調，若有降雨或需水減少將機動減供，以維未來正常供水。

廣告
  • 濁水溪上游今年冬天降雨少，在土石沖刷與水流擾動減少下，溪水變得較為清澈。（記者劉濱銓翻攝）

    濁水溪上游今年冬天降雨少，在土石沖刷與水流擾動減少下，溪水變得較為清澈。（記者劉濱銓翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 9蛙疊像 供水 日月潭 枯水期 濁水溪
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：枯水期濁水溪變清 日月潭5蛙探頭


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.