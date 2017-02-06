枯水期濁水溪變清 日月潭5蛙探頭

今年冬天濁水溪降雨減少，觀察水情榮枯的日月潭9蛙疊像，也有5隻探頭見客。（記者劉濱銓攝）

2017-02-06 20:41

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來枯水期導致濁水溪變清，意外引起討論，惟濁水溪本流逕流量變少，恐影響今年供水情況，像觀察水情榮枯的日月潭9蛙疊像，也有5隻探頭見客，集集攔河堰管理中心表示，今年水情不像去年那麼和緩，已提前要求相關單位節約用水。

集管中心表示，近來彰化、雲林正值1期稻作春耕，需水較大，目前每天供應下游40CMS（每秒立方公尺），濁水溪本流約27CMS，不足的部分就由上游日月潭水庫供應，而目前日月潭水庫蓄水還有93％，更上游的霧社水庫也有86％，現階段供水仍無虞，惟預估春雨可能不豐，將與彰、雲農田水利會協調，若有降雨或需水減少將機動減供，以維未來正常供水。