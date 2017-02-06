東北季風影響 明東部有雨、中南部溫差大

明天全台天氣穩定，僅東半部有降率機率。（資料照，記者簡榮豐攝）

2017-02-06 21:15

〔即時新聞／綜合報導〕受東北季風影響，明天（7日）全台天氣大致穩定，僅東半部則有零星降雨，北部、宜蘭地區全天偏涼，中南部、花東地區日夜溫差較大，民眾應留意溫度變化，調整穿著。

中央氣象局指出，明天北部、宜蘭低溫15至16度，高溫則約21到23度；中南部及花東地區低溫14至17度，早晚偏涼，不過白天高溫將達到23度以上，尤其中南部高溫達到26至27度，日夜溫差約10度。

明天受到強烈東北風影響，台南以北、東半部、恆春半島及澎湖、金門、馬祖空曠地區與鄰近海域將有9至10級強陣風，從事海邊、海上活動民眾需多加留意。

空氣品質方面，明天高屏地區為紅色警示（對所有族群不健康），中部及雲嘉南地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

另外氣象局預估，週四將有入冬最強冷空氣南下，不排除強度將逼近寒流，估計台北低溫為10度。至於日本氣象協會預估週四台北低溫恐下探至5度，對此氣象專家吳德榮今天在「洩天機教室」中表示，這是錯誤觀念，應是電腦模式自動產出的預報，並無預報員的經驗在內。