差點放棄國立研究所 她領到12萬獎學金築夢
［記者陳昀／桃園報導］桃園市希望工程獎助學金今天頒獎，大專組、高中職組共有13位學生獲獎，其中就讀清華大學4年級的江屏是第2年獲獎、姊姊江艾也曾領過2屆，由於家中經濟不寬裕，她原本想放棄研究所錄取資格，這筆獎助學金有如定心丸，讓她勇於築夢；實踐大學4年級的周庭襄雖然想考研究所，但她今年畢業打算先就職，要把獎金留給4名年幼弟妹當作教育基金。
獲得獎助學金的包含大專組的范光豐、江屏、李旻叡、簡翊安、翁韵純、周庭襄，高中職組的賴九安、洪濬中、賴續恩、呂亦翔、何廷袁、吳昱嬋、張嘉玲。
副市長游建華頒獎時表示，市府推動「希望工程獎助計畫」，希望協助成績優異或有特殊才能的清寒學生，無後顧之憂地完成學業；教育局長高安邦補充說，這筆獎助學金的金額是全國縣市政府中最高，大專生一年可領取12萬元、高中生一年8萬元，只要22歲以下、與父母或監護人共同設籍桃園滿1年，且就讀國內公私立大專院校或桃園市公私立高中職，並具有相關清寒證明文件者，可向所屬學校申請。
江屏目前就讀清華大學環境與文化資源學系4年級，畢業將繼續就讀同科系研究所，她說，媽媽獨力撫養她們三姊妹，近年罹患類風溼性關節炎，雙手無法正常施力、需長期療養，加上兩位姊姊都在台北求學，家裡開銷大，原本她想放棄研究所的錄取資格，拿到這筆獎助學金，讓她能安心朝夢想邁進。
周庭襄雖是雙薪家庭，但家中有4名年幼弟妹、經濟動輒捉襟見肘，讓她格外珍惜學習機會，去年在「大專院校物聯網暨RFID專題競賽」獲得佳作，她說，未來一定會考研究所繼續努力，但今年畢業打算先就職分擔家計，這筆獎助學金就存下來給弟妹當作教育基金。
新興高中三年級的吳昱嬋熱愛英文且活潑開朗，但母親在她國二時因車禍成了植物人、臥床至今，她說，父親要負擔醫療費用，還要供應她和就讀大學的哥哥就學，因此選擇上大夜班，平時日夜顛倒很辛苦，家人也很少有機會碰頭，但父親從不對她們的教育吝嗇，她會努力考上國立大學，希望母親也能為她感到驕傲。
觀音高中二年級的賴九安，幼時父母離異，父親又因意外失去左手手掌，體恤父親辛勞的她從未補習，英文成績卻十分優異，國中畢業時她還到貨運公司打零工，她說，原本計畫高一時參加化學丙級測驗，卻因為無法負擔報名費而延後，希望能趕緊增進自己的能力，協助分擔家計。
成功工商三年級的賴續恩說，爸爸在他國中時中風，家中經濟狀況不太好，因此他選擇就讀有建教合作的學校，一邊實習一邊讀書，也能有點收入，會繼續努力。
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標題：差點放棄國立研究所 她領到12萬獎學金築夢
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