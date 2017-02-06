花蓮霸王級「壽菊」盛開 比臉還大
養菊超過30年的鬱金香花園主人林超熙，今年共培植出4款壽菊，園內上百盆黃、紅、白及紫色壽菊，成功在春節連假吸引近1萬人次賞花。（記者王峻祺攝）
［記者王峻祺／花蓮報導］24節氣中的第1個節氣「立春」剛過，百花將依時序陸續盛開，花蓮鬱金香花園現在除有比臉還大的霸王級「壽菊」開花，也有形似蝴蝶的罕見「紫蝶花」藏身於綠叢中，春節迄今已吸引近1萬人次入園，並送出百盆花苗，近期將再結合大學資源，免費開辦「打造夢想家」花卉園藝課程，邀約民眾一起拈花惹草。
「壽菊」是全世界最大品種的菊花，過去主要作為進貢及祝壽使用，隨著市場需求量大增，品種也不斷更新，又大又圓的花朵接續出產，目前最大直徑可長到比成人的臉還大，相當受到民眾歡迎。
養菊超過30年的鬱金香花園主人林超熙，今年共培植出4款壽菊，園內上百盆黃、紅、白及紫色壽菊，成功在春節連假吸引近1萬人次賞花，更有不少遊客爭相與直徑超過20公分的霸王級壽菊合影。
目前百坪大的園區草花及菊花盛開，就連僅有2公分的迷你小菊花也遍布園內，隨風搖曳、色彩繽紛；另流行於園藝界的罕見「紫蝶花」也陸續綻放，花冠白皙、花姿優雅，就像是一隻隻蝴蝶，隱身飛舞於葉梢上。
林超熙說，養菊多年，早對花期瞭若指掌，除會按照時節進行花卉調整，還能利用日照燈光，控制開花時間，目前最夯的碩大「壽菊」已在園區盛開，象徵花開富貴、顏色繽紛的4000多盆「富貴菊」也都含苞待放，再過數天就將同時綻放。
他強調，春節期間已送出百盆草花苗，為持續推廣趣味園藝，即日起只要民眾帶著家中長輩或親子到花園賞花，也會提供免費教學，並能把親手植栽的花卉帶回家，一起打造夢想花園。
林超熙說，育苗成功的「藍蝴蝶」，在過不久也將全面盛開，3月起還會與慈濟科技大學合作舉辦「拈花惹草」花卉園藝班，全程免費並依班別贈予不同花苗及傳授養花知識，提供民眾認識美麗花草的機會。
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