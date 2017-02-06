花蓮市環保示範園區 預計6月遷移進駐

2017-02-06 21:32

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮市環保示範園區自103年動工後，第1期行政大樓完工，已取得建築使用執照，2期工程也陸續收尾，目前將進入第3期綠美化階段，待軟硬體設備補齊後，花市清潔隊預計今年6月遷移進駐，並結合教育課程，當作民眾的環保宣導基地。

占地13331平方公尺的花蓮市環保示範園區，總工程經費合計約5千多萬元，主要來自國發會東部發展基金、環保署與地方配合款，並依期程進行環保行政大樓、環保車輛停車場、洗車場、教育展示中心、資源回收貯存場以及園區雜項工程等6大工程。

目前第1期環保行政大樓、教育展示中心及洗車場等工程如期完工，第2、3期工程也接續收尾、趕工，但礙於經費緊縮，花蓮市公所仍加速爭取欠缺款項，完成後續軟硬體雜項工程，盼能趕在市中心六期重劃區整體規劃發展前，將位在太平洋公園旁的清潔隊部，遷移至環保園區美崙新址。

花市清潔隊於民國65年在海濱路啟用，歷經40年歲月，原建築體老舊不堪，加上鄰近市中心及繁榮的經濟商圈，讓許多市民均認為清潔隊應隨南、北濱的海岸景觀發展而遷移。

清潔隊長徐世樺說，隊部1百多名工作人員，需負責全市逾10萬市民的垃圾清運工作，因現址隊部場域狹小，無法進行多項清潔業務，遷移後就能同步啟用資源回收廠及家具再生廠等設施。

他強調，未來還需強化新大樓防盜設施，因新址地處空曠又無圍牆，必須配合完善的防盜設備及保全系統，確保公家財產安全，若能於近月順利申請到相關辦公用品等經費，就能趕在今年中旬遷移進駐。

花蓮市長魏嘉賢表示，清潔隊部預計於6月底前遷移，目標將新址發展成為一座完整的環保示範園區，除打造推動環保工作與教育宣導基地，更要以綠色生產、綠色消費的概念，建構全方位的資源回收教育展示中心，提供市民更完善服務，傳遞環保循環再利用的理念。