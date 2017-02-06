花草木頂芽扦插法 達人傳授密技

2017-02-06 21:36

［記者王峻祺／花蓮報導］趣味園藝日趨普及，民眾多半選擇在自家陽台、樓頂或庭院種植花草，但也因對園藝生疏，常縮短美麗花卉的「賞味期」，甚至為了扦插繁殖新苗耗盡苦心，擁有35年園藝資歷的達人林超熙，傳授木本植物繁殖密技，強調善用砂質土、竹筷及塑膠袋，就能成功分苗。

林超熙說，頂芽扦插法適用於草本及木本植物，民眾均可於自家親手DIY嘗試分苗，扦插時以健壯頂芽為主，長約10公分，並要另外準備介質土壤、盆栽、4根竹筷及塑膠袋等材料。

他說，土壤必須使用全砂質，才能避免水分含量過多，將1至3根頂芽枝條，插入（3公分）裝滿純砂土的盆栽，周邊再插上四根竹筷，適當澆水並連同盆栽套裝塑膠袋後綁緊，就能放置陰暗處。

林超熙指出，套上塑膠袋目的，主要是為了讓頂芽保濕、透氣，營造一個適於生根的環境，靜心等待20至30天後，再將已長根的頂芽取出，植栽到一般土壤中，就算成功分苗，並依花性澆水照顧，等待下個花期到來。