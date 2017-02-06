| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

花草木頂芽扦插法 達人傳授密技

2017-02-06  21:36

［記者王峻祺／花蓮報導］趣味園藝日趨普及，民眾多半選擇在自家陽台、樓頂或庭院種植花草，但也因對園藝生疏，常縮短美麗花卉的「賞味期」，甚至為了扦插繁殖新苗耗盡苦心，擁有35年園藝資歷的達人林超熙，傳授木本植物繁殖密技，強調善用砂質土、竹筷及塑膠袋，就能成功分苗。

林超熙說，頂芽扦插法適用於草本及木本植物，民眾均可於自家親手DIY嘗試分苗，扦插時以健壯頂芽為主，長約10公分，並要另外準備介質土壤、盆栽、4根竹筷及塑膠袋等材料。

他說，土壤必須使用全砂質，才能避免水分含量過多，將1至3根頂芽枝條，插入（3公分）裝滿純砂土的盆栽，周邊再插上四根竹筷，適當澆水並連同盆栽套裝塑膠袋後綁緊，就能放置陰暗處。

林超熙指出，套上塑膠袋目的，主要是為了讓頂芽保濕、透氣，營造一個適於生根的環境，靜心等待20至30天後，再將已長根的頂芽取出，植栽到一般土壤中，就算成功分苗，並依花性澆水照顧，等待下個花期到來。

廣告
  • 頂芽扦插法適用於草本及木本植物，民眾均可於自家親手DIY嘗試分苗，扦插時以健壯頂芽為主，長約10公分。（記者王峻祺攝）

    頂芽扦插法適用於草本及木本植物，民眾均可於自家親手DIY嘗試分苗，扦插時以健壯頂芽為主，長約10公分。（記者王峻祺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 扦插 植物 頂芽扦插法
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：花草木頂芽扦插法 達人傳授密技


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.