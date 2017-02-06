花草木頂芽扦插法 達人傳授密技
2017-02-06 21:36
［記者王峻祺／花蓮報導］趣味園藝日趨普及，民眾多半選擇在自家陽台、樓頂或庭院種植花草，但也因對園藝生疏，常縮短美麗花卉的「賞味期」，甚至為了扦插繁殖新苗耗盡苦心，擁有35年園藝資歷的達人林超熙，傳授木本植物繁殖密技，強調善用砂質土、竹筷及塑膠袋，就能成功分苗。
林超熙說，頂芽扦插法適用於草本及木本植物，民眾均可於自家親手DIY嘗試分苗，扦插時以健壯頂芽為主，長約10公分，並要另外準備介質土壤、盆栽、4根竹筷及塑膠袋等材料。
他說，土壤必須使用全砂質，才能避免水分含量過多，將1至3根頂芽枝條，插入（3公分）裝滿純砂土的盆栽，周邊再插上四根竹筷，適當澆水並連同盆栽套裝塑膠袋後綁緊，就能放置陰暗處。
林超熙指出，套上塑膠袋目的，主要是為了讓頂芽保濕、透氣，營造一個適於生根的環境，靜心等待20至30天後，再將已長根的頂芽取出，植栽到一般土壤中，就算成功分苗，並依花性澆水照顧，等待下個花期到來。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
- 雞肉飯攝影惹議 特優作品被取消資格
- 台灣上課時間超長 日本學生全都驚呆了...
- 「鳯凰」下蛋了！ 台灣燈會主燈30顆蛋亮相
- 花蓮霸王級「壽菊」盛開 比臉還大
網友回應
熱門新聞
- 資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 持警棍性侵黑人肛門 法國惡警引眾怒
- 罹腦瘤剩3年可活？ 經紀人：李敖就是愛嚇人
- 〈異同OPEN講〉主動付出 開啟另一扇窗
- 酸民狠譏素顏像歐巴桑 金高恩心酸急刪照
- NFL》最萌身高差！俠客與體操新星在超級盃合體
- 被醫美診所使用肖像不開心 「波神」巧巧撤告
- 枋寮連3天空氣「紅爆」 比潮州還糟
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- MLB》不准碰大谷！大聯盟對所有球團下達禁令
- 受元旦、農曆年工作天數減少 毅嘉1月營收月減25％
- 藍鈞天迷醉黑森林 偷嗑酒釀櫻桃
- 金泰希新手人妻做早餐 端出這道超甜蜜
- 《自由廣場》《澄社評論》莫把「年金改革」變「剿匪」
- 巧克力減量20％辯稱抗兒童肥胖 英網友怒批砍成本
- 中斷70多年 西螺埔心重現提火把傳統
- 超級盃》愛國者延長賽上演大逆轉 隊史第5座冠軍到手
- 柬埔寨全境禁台灣國旗 卻稱對台灣投資敞開大門
- 史瓦濟蘭觀光部長來訪 走訪故宮日月潭
- 永遠的女神瑪丹娜 私宅大曝光
- 去年11、12月千萬中獎發票 雙北就開出8張
- NBA》詹皇及隊友發文慰問 拉文推特感謝關心
- 米可白曝老公天兵行徑 爆氣譙「為什麼要整我」
- 美19歲性侵犯獲緩刑條件 禁止婚前性行為
- 自由共和國》蕭新煌／年金改革大步走
- 超神！卡卡超級盃吊鋼絲登場 辛普森5年前已預言
- 孫樂欣為妻小戒菸成功 「一句話」點醒癮君子！
- 50歲港星哈男神 秀半裸照喊小鮮肉
- HBL》高國豪雙十助松山10連勝 教頭仍不滿意
- 田馥甄玫瑰藏玄機 獻聲《美女與野獸》
- 田徑》亞洲年度十傑 男子400接力台灣青年隊唯一上榜
- 南亞觀察》從美夢變惡夢：談斯里蘭卡的「親中政策」
- 少年缺錢搶超商 凌晨醫院落網
- 虎媽曾虐兒上報 這回當街暴打賣菜嬤
- 郝龍斌批年改詐騙 鄉民嗆︰用嘴巴講最快！
- 自由談》蠻牛衝進瓷器店！
- 好險！ 小貨車車禍 半個車身掛在懸崖上
- 鍾瑶霸喊我愛女人 把吳慷仁擺在哪
- 《自由廣場》自願被綁架
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：花草木頂芽扦插法 達人傳授密技
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分