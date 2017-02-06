春節南投縣強打3大展 恐龍評價兩極惹議
2017-02-06 20:29
春節期間南投縣政府首創燈會、沙雕、恐龍等三大展，惟民眾對於恐龍展則是評價兩極。（記者劉濱銓攝）
〔記者劉濱銓／南投報導〕春節期間南投縣政府首創燈會、沙雕、恐龍等3大展，成功催出旅遊商機，除燈會免費入場外，沙雕與恐龍展都是付費參觀，像沙雕就頗受好評，恐龍展則是褒貶不一、評價兩極，尤其該展還是縣府強打春節活動之一，民眾認為縣府與策展單位有檢討與調整必要。
今年春節南投景點湧入278萬人次，從除夕至初五，光3大展粗估就有百萬人次，不僅夜間花燈璀璨，白天的沙雕、花海同樣有看頭，特別是恐龍展還被認為是縣府為九九峰恐龍生態園區開發案試水溫，只是開展後評價不如預期，多少影響民眾對於恐龍園區的印象。
對此展方表示，展區主要針對2至12歲的學童設計，5D影院等付費項目才是12歲以上民眾會喜歡的，由於展區受限於室內空間，許多大型恐龍無法進駐展示，才無法討好每個觀眾，但春節每天卻也吸引2000餘人參觀，不過就算如此，預計展到5月的恐龍也可能難以回收，特別是年後人潮就會消退，現正就民眾觀展感想做檢討，調整票價或展品更新都是選項之一。
負責招商的縣府建設處則說，恐龍展是廠商租下會展中心做營運，內容與票價一切由廠商自負盈虧，策展目的是要豐富縣內展會類型，提供新的觀展去處，他們則會反映民眾觀展心得，提供廠商參考，盼讓展覽能維持一定水準。
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