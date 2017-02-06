養殖池裡9成是母烏 並未驗出人工雌激素
2017-02-06 21:16
〔記者黃旭磊／高雄報導〕由於烏魚子經濟價值高，養殖業者使用雌激素等變性飼料導致烏魚雌性化，池內九成為母烏，引發食安疑慮，不過，國內並未在成烏驗出人工雌激素。
業者指出，野生烏受中國船隊攔截導致撈捕產量減少，另為保育海洋資源，漁業署連續9年舉辦烏魚子評鑑賽事，鼓勵業者養殖取代撈捕，但公烏賣不到好價，普遍使用變性飼料促進烏魚雌性化，讓母烏比例從百分之50提高到百分之95。
嘉義業者林篤毅，兩度獲得漁業署「台灣十大優質烏魚子」獎勵。林篤毅說，「業界確實有9成母烏產量，官方鼓勵養殖，卻以食安問題懷疑技術，會讓業者走向絕路。」
林篤毅表示，台灣養烏技術全世界第一，烏魚苗5到6公分時雌雄同體，成長過程3年只加1次雌激素誘導，成熟時吸收代謝完畢，「量非常少，成烏後連學術單位也驗不出，希望政府及外界不要誤解。」
台灣養殖漁業發展基金會表示，人工（養殖）雌激素於初期添加，學界研究與天然（野烏）雌激素沒有不同，不過由於衛福部明令禁止化妝品添加雌激素，水產試驗所將輔導業界研發催化方式取代添加。
漁業署副署長黃鴻燕說，為降低民眾疑慮，將協請水產試驗所加速進行中「全雌化烏魚種苗繁殖技術之研發」計畫研究，儘速以育種方式達成全雌化烏魚種苗繁殖技術。
由於抱卵母烏原本就會分泌雌激素，很難分辨是天然還是人為添加。嘉義大學食品科學系副教授黃健政指出，民國99年曾抽驗市售烏魚子調查存在種類，並未發現人工雌激素，「養殖烏跟海烏雌激素比例沒有明顯不同，後續又採樣一次，結果還是一樣。」
黃健政說，誘發轉性跟天然雌激素在後端看不出差異，個人認為食用沒風險。
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