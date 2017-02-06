雞肉飯攝影惹議 特優作品被取消資格
2017-02-06 20:32
圖為先前獲「雞肉飯抵嘉」攝影比賽特優獎之作品。（圖擷自「嘉義市國際管樂節」臉書頁）
〔即時新聞／綜合報導〕嘉義市政府在去年底舉辦「雞肉飯抵嘉」攝影比賽，其特優作品引發熱議，不少網友質疑評審的標準，還被起底該作品曾於其他網站出現過，今（6日）被市府文化局審核認定違反規則，宣布取消資格。
嘉義市政府去年舉辦嘉義國際管樂節，並同步舉辦「雞肉飯抵嘉」攝影比賽，特優獎可獲得2萬元獎金，一共吸引了213件參賽作品。不過獲得特優獎的作品，卻讓不少網友無法認可，批評「構圖主題不鮮明」，還遭到網友起底，指該作品曾於科技網站「Mobile 01」公開發布過。
《聯合報》報導，市府文化局今天證實，於上週經過開會決議，特優作品確實違反「作品須未經公開刊登發表」的比賽規定，決定取消資格，該名次從缺，而得獎者獲知後也表示能夠接受此項決定。
文化局表示，該比賽原先定位為「觀光結合美食」、非一般商業攝影比賽，由於是首次與管樂節同步舉辦，未來將會再修正、讓比賽方向更為明確。
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