中國霾害！全台空氣品質全面淪陷
〔記者陳彥廷／屏東報導〕全台淪陷！今天空氣品質受境外空污物影響，從下午3點開始，至今測站全部呈現黃色以上，連冬季模範生的宜花東及恆春測站，都遭中國「不可描述天氣現象」抹黃，冬山測站更出現東部罕見的「橘色提醒」，西南部測站則是「滿江紅」。
下午環保署在空氣品質監測網提醒馬公、北部、竹苗、中部及冬山地區為橘色提醒（對敏感族群不健康）；另馬祖、金門、竹山、雲嘉南及高屏地區紅色警示（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動）。
據「天氣即時預報」下午在臉書粉專表示，乾冷東北風昨天南下，在中國華北一帶累積許久的空氣污染物，跟著冷空氣到台灣，全台皆受影響，預計明天白天才會好轉，但中南部因風向、地形與本地污染持續，空氣並不會隨境外污染減少而顯著轉好，維持相對不佳直到春天吹起南風時。
「天氣即時預報」粉專還解釋，秋冬季北、東部的空氣品質是重要指標，因為秋冬季盛行北風、東北風、東風，北東部多數時間大氣條件有利空污物擴散、稀釋、移動，只要乾淨的風持續吹，北東部的空氣都是較好，所以花蓮測站的週日PM2.5濃度為「3（μg/m3）」到今天下午2點的PM2.5濃度為「44（μg/m3）」成長約15倍，在當地環境條件沒有改變前提下，污染物來源幾乎可確定由境外移入，簡單的辨別依據就是宜花東的測量數據。
由於日前中國才將空污所產生霧霾定調為「不可描述的天氣現象」企圖「治理」空污，連北京氣象局都一度用哈利波特小說中不可道其姓名的大魔王「佛地魔」稱呼霧霾，網友對這波空污嘲諷揶揄盡出，「不可描述害來了」、「9.2喜迎疝液」、「化學武器攻過來了」、「佛地魔要來啦 快陶ㄚ」！
中央氣象局預報中心主任鄭明典則在臉書貼文指出，雖然這波空污不是很嚴重，但今天很明確有中國的霾飄過來，又以2至3月的天氣型態最易受這類影響。
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標題：中國霾害！全台空氣品質全面淪陷
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