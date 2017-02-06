一例一休影響 統聯多條路線13日漲價

統聯客運宣布調整票價及優惠時段，將在13日開始實施。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-06 20:28

〔即時新聞／綜合報導〕統聯客運表示，因應一例一休等勞動新規定，員工休假日加班費、特休未休加班費大幅提高，以及公告地價調高租金上漲、油價上升等因素，公司已無法負荷總營運成本，且國道客運無法領取政府營運虧損補貼，故決定調整優惠時段以及各時段票價，新票價和優惠時段將在106年2月13日凌晨0點開始實施。

統聯客運採3段式票價，共分促銷時段、優惠時段和原價時段，本次調整後的時段分別是：促銷時段，星期二至星期四00:00至05:00；優惠時段，星期二至星期四05:00至24:00、星期一12:00至24:00與星期五05:00至12:00；原價時段，星期五12:00至星期日24:00，以及星期一00:00至12:00。

統聯也調漲多條路線票價，像是台北-高雄線促銷時段原本399元，調整後為470元，台北-台南線促銷時段原本220元，調整後為370元，目前統聯已將新票價公布在官網，實際票價以統聯公告的金額為準。

不少網友對統聯調整怨聲載道，有網友怒嗆「趁機漲價，還要牽拖一例一休」、「也漲太多了吧」、「希望你們真的能把這些票價抬升，反應回人力上面」。

相關連結請見：

統聯客運新票價表