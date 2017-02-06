| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

一例一休影響 統聯多條路線13日漲價

統聯客運宣布調整票價及優惠時段，將在13日開始實施。（資料照，記者廖振輝攝）

2017-02-06  20:28

〔即時新聞／綜合報導〕統聯客運表示，因應一例一休等勞動新規定，員工休假日加班費、特休未休加班費大幅提高，以及公告地價調高租金上漲、油價上升等因素，公司已無法負荷總營運成本，且國道客運無法領取政府營運虧損補貼，故決定調整優惠時段以及各時段票價，新票價和優惠時段將在106年2月13日凌晨0點開始實施。

統聯客運採3段式票價，共分促銷時段、優惠時段和原價時段，本次調整後的時段分別是：促銷時段，星期二至星期四00:00至05:00；優惠時段，星期二至星期四05:00至24:00、星期一12:00至24:00與星期五05:00至12:00；原價時段，星期五12:00至星期日24:00，以及星期一00:00至12:00。

統聯也調漲多條路線票價，像是台北-高雄線促銷時段原本399元，調整後為470元，台北-台南線促銷時段原本220元，調整後為370元，目前統聯已將新票價公布在官網，實際票價以統聯公告的金額為準。

不少網友對統聯調整怨聲載道，有網友怒嗆「趁機漲價，還要牽拖一例一休」、「也漲太多了吧」、「希望你們真的能把這些票價抬升，反應回人力上面」。

相關連結請見：

統聯客運新票價表

廣告
  • 統聯調整的新優惠時段表。（圖擷取自統聯客運臉書專頁）

    統聯調整的新優惠時段表。（圖擷取自統聯客運臉書專頁）

  • 統聯調整的新票價。（圖擷取自統聯官網）

    統聯調整的新票價。（圖擷取自統聯官網）

  • 統聯調整的新票價。（圖擷取自統聯官網）

    統聯調整的新票價。（圖擷取自統聯官網）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 漲價 統聯 統聯客運
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：一例一休影響 統聯多條路線13日漲價


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.