一例一休影響 統聯多條路線13日漲價
2017-02-06 20:28
統聯客運宣布調整票價及優惠時段，將在13日開始實施。（資料照，記者廖振輝攝）
〔即時新聞／綜合報導〕統聯客運表示，因應一例一休等勞動新規定，員工休假日加班費、特休未休加班費大幅提高，以及公告地價調高租金上漲、油價上升等因素，公司已無法負荷總營運成本，且國道客運無法領取政府營運虧損補貼，故決定調整優惠時段以及各時段票價，新票價和優惠時段將在106年2月13日凌晨0點開始實施。
統聯客運採3段式票價，共分促銷時段、優惠時段和原價時段，本次調整後的時段分別是：促銷時段，星期二至星期四00:00至05:00；優惠時段，星期二至星期四05:00至24:00、星期一12:00至24:00與星期五05:00至12:00；原價時段，星期五12:00至星期日24:00，以及星期一00:00至12:00。
統聯也調漲多條路線票價，像是台北-高雄線促銷時段原本399元，調整後為470元，台北-台南線促銷時段原本220元，調整後為370元，目前統聯已將新票價公布在官網，實際票價以統聯公告的金額為準。
不少網友對統聯調整怨聲載道，有網友怒嗆「趁機漲價，還要牽拖一例一休」、「也漲太多了吧」、「希望你們真的能把這些票價抬升，反應回人力上面」。
相關連結請見：
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
- 國文作文寫英文給分？ 呂秋遠神回...
- 世大運8月登場 竹縣人工草皮足球場取得FIFA認證
- 降雨不足 寶山、寶二水庫蓄水量不足7成
- 你能順利畢業嗎？ 大數據發現這科是關鍵
網友回應
熱門新聞
- 資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 李敖爆腦瘤只剩3年可活！餘生力拚這件事
- 公園啟用才3月 水泥地碎石脫落
- 新派里艦 立委促以海軍英雄命名
- NBA》罕見失態被趕出場 柯爾：不滿的事情太多（影音）
- 〈活動看板〉說故事人培訓班
- 《自由廣場》自願被綁架
- 國民黨主席選舉首次座談 3％連署門檻仍不改
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- 林奏延將下台 拋「三代健保」震撼彈
- 油罐車撞山壁 翻覆漏油起火
- 訂遊戲規則 國民黨今首度開會
- 台灣登朝日新聞第一人 陳美鳯今再度赴日出外景
- 也太瘦！范冰冰洩極細螞蟻腰 帥到噴鼻血
- 都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名
- 台股收盤上漲82.45點 報9538.01點
- 超級盃》大聯盟球團球星都著迷 小熊神比喻被瘋狂轉推
- 竹南炸邯鄲 攻炮城搶金弊
- 台日對抗賽 中職聯隊名單9日出爐
- GINO化身武士頭好暈 對XX靈異感應
- 主人過世留給他7億豪宅 文盲漁夫太感傷拒住
- 女優只為5千日圓 I奶夾這根大口含
- 「EQ連線」 璞園逆轉勝
- 試試青春肉體…開黃腔誘人妻 男老師無罪變有罪
- 龔明鑫：「亞洲・矽谷」打造物聯網為10兆元產業
- 美日合作新攔截飛彈 試射成功
- 是搭檔也是對手 雙詹合演「10全10美」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Security software to be installed on civil servants’ cellphones
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 不認行竊還裝無辜 大家都看到 女賊賴不掉
- 《新聞分析》後林聰賢時代 綠不整合恐失優勢
- 涉對妙齡女子性暴力 NHK記者被捕
- 《鄰居訝異》這家人平常都好好的
- 郭芳煜將接保訓會主委 考委：樂觀其成
- 寒流到！行政執行署桃園分署拍賣暖被
- 暮光女廚房裡脫光誘惑人妻 嗆川普：我超GAY的
- 〈熱門族群〉中國不搗蛋 鋼價Q2看旺
- 罵鄰居「破麻」 她被判罰8000元
- HBL》謝亞軒連2場破20 能仁拉尾盤擊敗泰山
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：一例一休影響 統聯多條路線13日漲價
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分