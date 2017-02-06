天燈飛不起來 網友：願望太沉重、妳需要神燈

2017-02-06 21:51

〔即時新聞／綜合報導〕隨著元宵節即將到來，全台各地燈會接續開跑，也有不少民眾選擇放天燈方式度過佳節；一名網友在臉書社團「爆笑公社」表示放天燈卻飛不太起來，而網友們看完圖片後，會心一笑並紛紛表示，「願望也太沉重...」、「妳需要的是神燈」。

貼文被分享到爆料公社粉絲專頁，只見照片中，天燈上寫著滿滿的願望，還畫成樹狀圖，以「男朋友」往下延伸，細分出該名網友的交往條件，像是未來的男友要有「電眼」、6塊肌、高富帥、多金、成熟穩重、不菸不嫖不酒等，令不少網友揶揄道：「這願望太過沉重，難過怪飛不起來。」

不少網友看完紛紛留言，「要不要把自己幫綁在天燈，直接去找上帝要看看？」、「天燈表示：你的願望已超載...」、「沒這種男人在這世上」、「很沈重的天燈」、「通常寫這麼多....基本上都是不會實現的」。