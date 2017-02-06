這種打工換宿好搶手 中生1個月來50人…
台南關廟的新光社區，以彩繪村遠近馳名。（記者吳俊鋒攝）
〔記者吳俊鋒／台南報導〕以老街彩繪躍為熱門觀光景點的台南市關廟區新光里，寒、暑假常會推出打工換宿的活動，傳承地方竹藝，因深受各界歡迎，相當搶手，連中國的大學生都慕名參加，1月初迄今，已吸引4梯次、50人陸續到訪，機票自費也要來，就為了體驗最本土的農村生活。
社區發展協會顧問吳宗寶表示，為了讓體驗活動更多元化，特地開放名額，透過「Keep Dreams 國際志工換宿團隊」的協助，招募對岸的大學生來台，沒想到竟然這麼夯，最近1個月，已連辦4梯次，「真的很搶手」。
第4梯次的中生志工今天抵達，這次有13人，都是女大生，來自南北各省分，路程最遠為山東的馬雯蓉，來回機票就要2萬元台幣，但她很開心。
來自雲南的谷雯指出，這樣的活動在中國罕見，加上新光的打工換宿很熱門，網路上的評價相當高，因此爭取參加，也希望能感受台灣文化，讓自己的學習體驗更為精彩、豐富。
吳宗寶為她們安頓好住處，並稍作休息後，立刻帶至附近的許縣溪畔淨灘，並導覽當地的河川生態，上了一堂自然保育課。
吳宗寶說，每個梯次的志工停留時間都是1週，以在地工藝體驗為主題，會指導識竹、砍竹、剖竹、編竹…等，傳揚社區的文化特色，也安排參觀著名景點，並品嚐台南小吃，讓他們不虛此行；已有人提前預約今年暑假的名額。
吳宗寶提到，打工換宿活動行之有年， 原本以招募國內學子為主，協助修繕老屋，或透過深度參與，協助社區營造，行銷當地特色，開辦迄今，深獲好評，口碑也傳到對岸，很多中生對台南都留下好印象，直說「這裡像是他們的第2個家」。
新光里的打工換宿活動很搶手，近1個月陸續有50位中國大學生來台體驗。（記者吳俊鋒攝）
中國大學生們到許縣溪畔，進行親水體驗。（記者吳俊鋒攝）
新光里的老街彩繪，讓當地躍為熱門的觀光景點。（記者吳俊鋒攝）
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