基隆道路評比墊底 林右昌這樣說
2017-02-06 19:42
〔記者俞肇福／基隆報導〕營建署日前進行全台各縣市道路評比，基隆市總評分墊底，人行環境、道路養護都需加強；基隆市長林右昌則說，他查看調查結果，基隆市交通工程拿到87.61高分，在全台都會與城鎮型中排名第1，沒有那麼差，至於評鑑成績較差的「人行環境」，市府會努力改進。
林右昌表示，整個評鑑的遊戲規則，規定馬路長度要500公尺以上，人行道要200公尺以上，基隆市沒幾條道路合乎規定，且提報過的隔年不能重複提報，能提報的道路沒幾條。據了解，市府後來提報成功一路接受評鑑，成功一路長不到500公尺，結果把成功陸橋納入，陸橋伸縮縫大、高低差，評鑑扣分多。
林右昌坦言，人行徒步環境有待改善，但是問題既複雜又困難；因此，從去年開始，工務處針對忠一路、仁一路、孝三路等市區人行道，向中央爭取預算，將做友善規畫。
基隆市工務處長張元良表示，去年 針對中正路道路刨鋪完成，今年編列預算近1.5億元，將針對仁愛區道路進行改善；張元良說，今年施做中山高速公路出隧道後銜接孝二路至忠一路口的道路刨鋪作業，將做為今年的示範道路。
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