將軍小小播音員 家鄉大小事＂報＂給你聽
2017-02-06 20:51
〔記者楊金城／台南報導〕在俊逸基金會、教育部青年發展署台南市青年志工中心協助下，將軍區將軍國小在寒假舉辦「將軍書香兒童廣播營」，讓學生學習成為小小播音員，播報家鄉大小事，真是有趣的鮮體驗。
廣播營3天課程以認識廣播、主持技巧、口播稿錄製、口才練習及公益廣告創作為主要活動，並穿插團康活動、藝術創作及小廚師活動，讓學生從做中學，體驗廣播人的生活。
學生李彥廷說，課程中有口語表達、角色模擬、創意啟發等，內容豐富又有趣，這是第一次透過廣播傳出自己錄製的聲音，感覺非常新奇好玩，不僅認識播音員，還可以大膽說出自己的想法及心得。
校長陳良圖表示，兒童廣播營讓學生從認識家鄉開始，學習撰寫口播稿，練習口語表達，錄製公益廣告，也透過聲音介紹自己的家鄉大小事，與所有聽眾分享，是件很有意義的學習活動。
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