南投燈會搶親猛鹿 「那話兒」好閃

南投燈會的搶親猛鹿那話兒裝了閃燈，更加閃亮。（記者陳鳳麗攝）

2017-02-06 19:29

〔記者陳鳳麗／南投報導〕最早也最長的南投燈會，花燈群中的「國姓猛鹿區」再度引發話題，去年的「國姓第一猛鹿」今年再來，頸上加掛金牌；新製的「猛鹿搶親」，新猛鹿的「那話兒」裝上「閃燈」，閃閃發亮讓人不注意也難。

南投燈會有一區「社區花燈區」，其中國姓南港社區的國姓猛鹿仍最有話題性，因為去年的「國姓第一猛鹿」今年又來了，而且還增加「新猛男」，讓新舊猛鹿一起展雄風。

這隻拖著花轎的猛鹿，前腳抬起，「那話兒」長度雖與「國姓第一猛鹿」差不多，但稍雄壯，且製作者羅極聘與團隊還為其裝上閃燈，在黑夜裡閃閃發亮，讓人不注意也難。

南港社區監事羅極聘，今年接受建議，為「國姓第一猛鹿」脖子上掛了金牌，以配合它的「第一」身份。羅極聘說，「猛鹿搶親」的新猛鹿，除拖花轎外，「那話兒」裝了閃燈，比「國姓第一猛鹿」的流星燈更閃亮。