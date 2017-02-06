| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

南台地震1周年 紅會：經費執行率近9成

2017-02-06  21:27

〔記者陳炳宏／台北報導〕0206南台震災今天滿周年，紅十字會表示，0206南台震災專案，運用包括美國國際開發署USAID、韓國政府、日本政府、日本赤十字社、中國海協會、中國紅十字會、香港紅十字會、澳門紅十字會以及加拿大基督長老教會等國內外各界捐款，截至2月3日止，專案捐款（含利息）共計新臺幣1億8,318萬1,938元，支出1億6,463萬4,877元，經費執行率89.88%。剩餘款項多為待付之校園修繕重建工程款，預計今年上半年可順利結案。

紅十字會指出，專案捐款用於罹難者家屬慰問、傷者慰問、傷者照護、截肢重建補助、家用品補助、遷居和急難生活補助、年節慰問、教育補助、新生兒賀禮等各式慰問，共發放新台幣8,202萬5,817元，受益人次1,578人；另外還有愛心企業台灣飛利浦公司另捐贈家用電子鍋及照明器材、福壽實業贊助麻油雞與食用油品禮盒以及台酒公司支持養生餅乾禮盒。

紅十字會強調，除直接用於災民賑濟外，會長王清峰特別重視失怙學子教育及校園安全，因此除對地震受災學子發給教育補助（共協助災區幼兒園、國中小、高中及大學共42校70人），另針對8名失怙兒少發放教育生活金，讓他們升學無後顧之憂。此外，在維護校園安全前提下，紅十字會自去年暑假開展屏東、高雄、台南、嘉義（縣市）5縣市受災學校修繕、重建，共24所國中、小及高中受惠，目前已完工19校，今年春季可望全數完工，另充實台南市3校設備。

廣告
  • 紅十字會舉辦耶誕聚會溫暖災民的心。（紅十字會提供）

    紅十字會舉辦耶誕聚會溫暖災民的心。（紅十字會提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 0206南台強震 南台地震 紅十字會
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤照燒山藥
芋香高麗蒸
鮮魚時蔬可樂餅
溫沙拉✤好吃秘訣
轉寄

標題：南台地震1周年 紅會：經費執行率近9成


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月6日‧星期一‧丁酉年正月初十日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.