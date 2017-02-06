南台地震1周年 紅會：經費執行率近9成
2017-02-06 21:27
〔記者陳炳宏／台北報導〕0206南台震災今天滿周年，紅十字會表示，0206南台震災專案，運用包括美國國際開發署USAID、韓國政府、日本政府、日本赤十字社、中國海協會、中國紅十字會、香港紅十字會、澳門紅十字會以及加拿大基督長老教會等國內外各界捐款，截至2月3日止，專案捐款（含利息）共計新臺幣1億8,318萬1,938元，支出1億6,463萬4,877元，經費執行率89.88%。剩餘款項多為待付之校園修繕重建工程款，預計今年上半年可順利結案。
紅十字會指出，專案捐款用於罹難者家屬慰問、傷者慰問、傷者照護、截肢重建補助、家用品補助、遷居和急難生活補助、年節慰問、教育補助、新生兒賀禮等各式慰問，共發放新台幣8,202萬5,817元，受益人次1,578人；另外還有愛心企業台灣飛利浦公司另捐贈家用電子鍋及照明器材、福壽實業贊助麻油雞與食用油品禮盒以及台酒公司支持養生餅乾禮盒。
紅十字會強調，除直接用於災民賑濟外，會長王清峰特別重視失怙學子教育及校園安全，因此除對地震受災學子發給教育補助（共協助災區幼兒園、國中小、高中及大學共42校70人），另針對8名失怙兒少發放教育生活金，讓他們升學無後顧之憂。此外，在維護校園安全前提下，紅十字會自去年暑假開展屏東、高雄、台南、嘉義（縣市）5縣市受災學校修繕、重建，共24所國中、小及高中受惠，目前已完工19校，今年春季可望全數完工，另充實台南市3校設備。
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