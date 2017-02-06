快查！彰濱工業區 遭人棄置事業廢棄物

2017-02-06 20:27

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議員賴清美在彰濱工業區線西區一處空地，發現竟有人亂丟7、8袋的事業廢棄物，她懷疑這是有問題的東西，要求環保局務必查清楚！彰化縣環保局副局長林孟弘表示，將會派人到場了解。

「沒錯！這一定是有問題的東西！」賴清美表示，事業廢棄物被丟在彰濱線西區的角落，由於無法從廢棄物外觀看不出來是什麼東西，更讓人擔心是不明爐渣或是有毒廢棄物，環保局應該立即移除，才不會讓不肖業者以為彰濱工業區是廢棄物的天堂。

林孟弘指出，將會派人了解，並將採集送交化驗，如果有立即危險就會先行移除，如果沒有立即危險的話，就會交由土地管理機關來移除；除此之外，也會追查廢棄物的來源，一旦查出將會依法開罰。