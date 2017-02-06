快查！彰濱工業區 遭人棄置事業廢棄物
2017-02-06 20:27
〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣議員賴清美在彰濱工業區線西區一處空地，發現竟有人亂丟7、8袋的事業廢棄物，她懷疑這是有問題的東西，要求環保局務必查清楚！彰化縣環保局副局長林孟弘表示，將會派人到場了解。
「沒錯！這一定是有問題的東西！」賴清美表示，事業廢棄物被丟在彰濱線西區的角落，由於無法從廢棄物外觀看不出來是什麼東西，更讓人擔心是不明爐渣或是有毒廢棄物，環保局應該立即移除，才不會讓不肖業者以為彰濱工業區是廢棄物的天堂。
林孟弘指出，將會派人了解，並將採集送交化驗，如果有立即危險就會先行移除，如果沒有立即危險的話，就會交由土地管理機關來移除；除此之外，也會追查廢棄物的來源，一旦查出將會依法開罰。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
- 賓士車主看病怨「停車比住院貴」 醫諷：台灣奇蹟！
- 國文作文寫英文給分？ 呂秋遠神回...
- 世大運8月登場 竹縣人工草皮足球場取得FIFA認證
- 降雨不足 寶山、寶二水庫蓄水量不足7成
- 你能順利畢業嗎？ 大數據發現這科是關鍵
網友回應
熱門新聞
- 資深閩南語演員高鳴 驚傳上吊身亡
- 2018綠營連任危機？這三縣市被指艱困選區...
- 李敖爆腦瘤只剩3年可活！餘生力拚這件事
- 公園啟用才3月 水泥地碎石脫落
- 新派里艦 立委促以海軍英雄命名
- NBA》罕見失態被趕出場 柯爾：不滿的事情太多（影音）
- 〈活動看板〉說故事人培訓班
- 《自由廣場》自願被綁架
- 國民黨主席選舉首次座談 3％連署門檻仍不改
- 遠離中共統治 香港移民台灣人數創16年新高
- 林奏延將下台 拋「三代健保」震撼彈
- 油罐車撞山壁 翻覆漏油起火
- 訂遊戲規則 國民黨今首度開會
- 台灣登朝日新聞第一人 陳美鳯今再度赴日出外景
- 也太瘦！范冰冰洩極細螞蟻腰 帥到噴鼻血
- 都叫西寧艦… 台灣、中國軍艦撞名
- 台股收盤上漲82.45點 報9538.01點
- 超級盃》大聯盟球團球星都著迷 小熊神比喻被瘋狂轉推
- 竹南炸邯鄲 攻炮城搶金弊
- 台日對抗賽 中職聯隊名單9日出爐
- GINO化身武士頭好暈 對XX靈異感應
- 主人過世留給他7億豪宅 文盲漁夫太感傷拒住
- 女優只為5千日圓 I奶夾這根大口含
- 「EQ連線」 璞園逆轉勝
- 試試青春肉體…開黃腔誘人妻 男老師無罪變有罪
- 龔明鑫：「亞洲・矽谷」打造物聯網為10兆元產業
- 美日合作新攔截飛彈 試射成功
- 是搭檔也是對手 雙詹合演「10全10美」
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Security software to be installed on civil servants’ cellphones
- 一週證券行情表、一週櫃檯行情表
- 不認行竊還裝無辜 大家都看到 女賊賴不掉
- 《新聞分析》後林聰賢時代 綠不整合恐失優勢
- 涉對妙齡女子性暴力 NHK記者被捕
- 《鄰居訝異》這家人平常都好好的
- 郭芳煜將接保訓會主委 考委：樂觀其成
- 寒流到！行政執行署桃園分署拍賣暖被
- 暮光女廚房裡脫光誘惑人妻 嗆川普：我超GAY的
- 〈熱門族群〉中國不搗蛋 鋼價Q2看旺
- 罵鄰居「破麻」 她被判罰8000元
- HBL》謝亞軒連2場破20 能仁拉尾盤擊敗泰山
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：快查！彰濱工業區 遭人棄置事業廢棄物
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分