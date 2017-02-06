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西南瘋音樂祭將登場 主辦單位：用音樂反南星計畫

2017-02-06  19:13

〔記者洪臣宏／高雄報導〕大林蒲第2屆西南瘋音樂祭將於25登場，主辦單位堅持不向工廠募款，今年開發文創品籌募經費，鳳興里里長洪富賢表示，將以音樂表達反南星計畫繼續開發。

第2屆西南瘋音樂祭以「煙囪下的村莊」為主題，仍以馬拉松式演出為主軸，25日在南星路開演，下午2至5時為學校、地方社團演出，夜間7至10時則由金曲獎得主謝銘祐的「麵包車樂團」等搖滾樂團領軍。

主辦的金煙囪文化協進會理事長洪富賢表示，「煙囪下的村莊」主訴大林蒲田野已為中油、中鋼、台電等國營企業盤據，南星計畫讓沙灘成了柏油路，被煙囪環繞的大林蒲成了「工業孤島」，只有在夏季西南風吹拂時才得以喘息，西南瘋音樂祭正是要凸顯居住正義，呼籲南星計畫能夠收手。

西南瘋音樂祭既然是要表達對重工業污染的無言抗議，主辦單位堅持不向企業募款，活動經費主要由居民捐募，主辦單位也製作馬克杯、帽子、衣服、背包、鑰匙圈等文創品籌措。

洪富賢說，今年因為加設電視牆，估計活動經費約需100萬元，雖仍有30萬元缺口，但一定會如期舉行。

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  • 大林蒲西南瘋音樂祭25日登場。圖為去年音樂祭演出畫面。（記者洪臣宏攝）

    大林蒲西南瘋音樂祭25日登場。圖為去年音樂祭演出畫面。（記者洪臣宏攝）

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