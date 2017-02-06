八里河濱公園花海 元宵節盛開

新北市政府農曆年前在八里環境教育中心前方花園種植約1萬8千餘株草花，預計元宵節前後盛開。（新北市高灘地工程管理處提供）

2017-02-06 19:06

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市政府農曆年前在八里自行車租借站、八里環境教育中心前方花園種植約1萬8000餘株草花，10餘種花交織成花毯，預計元宵節左右盛開，歡迎民眾踏青賞花，拍照留念。

高灘地工程管理處表示，種植花種包括瑪格麗特、金魚草、情人菊、三色堇、香堇、海棠、錦葉紅龍、鼠尾草、新幾內亞鳳仙、石竹等10多種花，萬紫千紅，年節期間陸續綻放，預計元宵節前夕盛開，陪伴市民迎新春。

高灘處說，花期從元宵節起約維持1個半月，花季結束後，花園將重新整地，經過攪拌，枯萎的植栽將化做綠肥，回歸自然，為下一次的綻放注入新能量。

高灘處提醒，賞花時須留意腳步、避免跌倒，勿踩踏及採摘花朵，此外，花叢間易吸引小動物或昆蟲躲藏，呼籲民眾注意安全。