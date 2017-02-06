商圈合購滯銷農產 青年農民賣牛番茄捐款助學
2017-02-06 20:25
〔記者王俊忠／台南報導〕市議員呂維胤協助南區灣裡農夫解決農產品生產過剩問題，邀請成大商圈餐飲業發起大量合購拯救農民行動。南區喜樹青年農民薛田宗首次種牛番茄收成，關心孩子教育，發起每賣出一箱牛番茄700元即捐出100元作為南市友善愛心協會清寒助學金基金。
呂維胤指出，灣裡農夫諾大田地全靠自己與3頭牛及牛車耕耘出來，採有機農法、不噴農藥，用有益乳酸菌發酵槽培養有機抗菌、抗蟲劑，作物長的漂亮又健康，可惜不懂行銷管道，導致作物滯銷，為不讓他辛苦心血付諸流水，找成大商圈合作新春送暖。
成大商圈理事長張民仁表示，成大商圈85%是餐飲店家，天然、健康食品是店家所愛，一發起團購就獲得廣大回響，以實惠價共向農民合購2000斤無毒阿雄南瓜與5000根糯米玉米，目前還種有南瓜、地瓜、糯米玉米，有興趣民眾可與成大商圈聯絡、協助看貨，聯絡方式0912762398。
市議員蔡旺詮與南市友善愛心協會理事長林志文表示，協會每年3月受理國小清寒助學金申請，助學金來源除會員會費、捐款與手工皂義賣所得，很感謝薛田宗愛心。
34歲的薛田宗種牛番茄、聖女番茄等很用心，在喜樹地區栽種面積約5分地，薛田宗表示，番茄栽種約3個月才會熟成，摘下的番茄放個一、兩天，食用口感最佳。
蔡旺詮表示，買牛番茄做公益很有意義，呼籲大家踴躍訂購牛番茄一起支持台灣青年投入農業，同時送愛心，有意訂購牛番茄一箱20斤裝含運費700元，民眾可電洽0981768127薛田宗或蔡旺詮議員服務處（06）2688899。
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