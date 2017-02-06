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彭政閔轉任派出所長？ 是南投警界恰恰啦！

2017-02-06  20:07

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯警分局今有草屯、中寮和中寮3個派出所所長異動，其中有「南投警界恰恰」之稱的巡官李義勇調任草屯所長，與會來賓忍不住說：「你真的有像恰恰彭政閔，乍看還真以為恰恰來當所長」。

球技球品俱佳的恰恰彭政閔，是很多球迷中的英雄，草屯警分局巡官李義勇，因體型和臉形有幾分神似恰恰，而博得「南投警界恰恰」的稱號，去年4月還是偵查隊小隊長，與該隊的偵查佐劉泰宏雙雙考取警大警佐班，「警界恰恰」去年畢業後分發草屯警分局偵查隊巡官，今日則調任草屯派出所所長，分局長婁自強說，仍希望他繼續發揮專長帶領派出所的弟兄。

李義勇之外，原任中寮分駐所長的鄒暐驊調任中正派出所，這位年輕的所長頗有愛心，休假時還曾與哥哥鄒暐鑒一起到幼兒園為小朋友表演魔術。

至於接任中寮警分駐所長的陳尚謙，也與李義勇一樣，都是偵查隊小隊長考取警佐班，畢業後分發南投警分局偵查隊巡官，今日也調任中寮分駐所長，也將在派出所發揮刑事專長。

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  • 「警界恰恰」李義勇（右1）今日調任草屯派出所長。（記者陳鳳麗攝）

    「警界恰恰」李義勇（右1）今日調任草屯派出所長。（記者陳鳳麗攝）

  • 「南投警界恰恰」李義勇（右），去年同隊的劉泰宏（左）一起考取警佐班。（記者陳鳳麗攝）

    「南投警界恰恰」李義勇（右），去年同隊的劉泰宏（左）一起考取警佐班。（記者陳鳳麗攝）

  • 中正派出所新所長鄒暐驊（右1）有愛心，休假曾與哥哥一起表演魔術給小朋友看。（記者陳鳳麗攝）

    中正派出所新所長鄒暐驊（右1）有愛心，休假曾與哥哥一起表演魔術給小朋友看。（記者陳鳳麗攝）

  • 中寮分駐所新所長陳尚謙（右1）有刑事專長。（記者陳鳳麗翻攝）

    中寮分駐所新所長陳尚謙（右1）有刑事專長。（記者陳鳳麗翻攝）

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相關關鍵字： 彭政閔 李義勇 警察 警界恰恰 鄒暐驊 陳尚謙
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