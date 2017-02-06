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用英文寫國文作文視「違規卷」 最重該科全扣分

2017-02-06  20:43

〔記者吳柏軒／台北報導〕今年大學學測的國文作文傳出有考生首度以英文作答，引發熱議，大考中心剛才表示，國文科就是要用「國語文」作答，而依據試場規則，寫上與答案無關的文字符號，都屬違規，該考卷已列為「違規卷」，將依辦法懲處，最重可扣減該科全部成績。

大考中心處長黃璀娟表示，國文考科就是考驗考生的國語文能力，而非選擇題也是，考生必須用「國語文」作答，而在今年的大學學科能力測驗簡章中，就名列相關「試場規則及違規處理辦法」，其中第13條就寫明，不得「作任何與答案無關之文字符號」，輕者扣1級分，視情況得加重扣分，甚至扣減該科全部成績。

黃璀娟形容，過去非選擇題中，也有些考生不會寫，常亂塗鴉，都會被列為「違規卷」，並送到後續的考試委員會中進行最終評分，各違規卷的扣分程度並不同；而閱卷程序中，會先由閱卷老師給一個分數，之後再送到考試委員提案懲處，所以該「國文作文用英文作答」的分數為何，仍需尊重閱卷老師權責，目前斷言該卷會直接零分，只是過往試務違規處理上，考生寫上與答案無關的內容，或是亂塗鴉畫畫，都不會有分數。

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  • 今年大學學測的國文作文傳出有考生首度以英文作答，引發熱議。圖為國文科閱卷進行情形。（資料照，記者叢昌瑾攝）

    今年大學學測的國文作文傳出有考生首度以英文作答，引發熱議。圖為國文科閱卷進行情形。（資料照，記者叢昌瑾攝）

  • 大考中心處長黃璀娟（左）表示，國文考科就是考驗考生的國語文能力，而非選擇題也是，考生必須用「國語文」作答。（資料照，記者吳柏軒攝）

    大考中心處長黃璀娟（左）表示，國文考科就是考驗考生的國語文能力，而非選擇題也是，考生必須用「國語文」作答。（資料照，記者吳柏軒攝）

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