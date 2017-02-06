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Uber在台4年總里程數 可環繞地球3300圈

2017-02-06  21:30

〔即時新聞／綜合報導〕來台營業近4年的車輛租賃媒合公司Uber，日前宣布自2月10日起暫停在台灣的服務，而這段期間，Uber總行車里程數則高達1億3357萬5552公里，相當於環繞地球3300圈。

綜合媒體報導，Uber台灣今表示，在台灣服務的4年，總行車里程數高達1億3357萬5552公里，相當於金星到火星的距離，可以環繞地球超過3300圈，據統計最多乘客搭Uber去的餐廳是「誠記越南麵食館」，最熱門的景點則是台北101。

此外，Uber除了台灣乘客外，也服務過73國的外籍旅客、為1萬個家庭創造額外收入等。uberASSIST（關懷優步）自2005年11月推出，同樣也服務了近5000趟乘客包含長者、視障朋友等。

Uber表示，Uber將於10日暫停在台灣服務，希望能與政府重啟良性對談，讓車輛分享在台灣茁壯發展。

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  • Uber台灣統計，最多乘客搭Uber去的餐廳是「誠記越南麵食館」，最熱門的景點則是台北101。（路透）

    Uber台灣統計，最多乘客搭Uber去的餐廳是「誠記越南麵食館」，最熱門的景點則是台北101。（路透）

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