今年暑假起 成大新生要上這門特別的課
2017-02-06 19:24
國立成功大學內有古蹟及歷史建築，並規劃人文大道，未來新鮮人將要地走訪台南重要的古蹟、環境與生態。（記者劉婉君攝）
［記者劉婉君／台南報導］今年暑假開始，國立成功大學新生入學的第一門課，就是要和台南的土地連結，校方將規劃多條路線，安排所有新生分組走訪台南的古蹟文化，至少18個小時的課程，學生們還必須以各自的專業領域撰寫計畫報告，希望成為學生未來進入各領域的養分。
成大校長蘇慧貞表示，多元與平等是大學的高度，大學生要有歷史和世界觀，學習應和城市連結在一起，才能有真正的格局，今年暑假開始，所有新生都要跟著土地、歷史、文化走，分批由導師帶領走入社區，從各自的專業背景看到歷史的變遷，並以整個學期完成分組的探索計畫，即使是外籍生也必須參加，落實成大推動人文十年的願景。
成大文學院長陳玉女表示，路線規劃將配合校內的人文大道，選擇多個台南代表性的古蹟、環境、生態等景點，讓學生可以知道台南的歷史地理變遷，結合博士班學生的導覽解說，講師將藉助國立台南大學與國立台南藝術大學師資，外籍生也會規劃英文導覽的路線，讓學生不只知道台南的吃，更能真正懂得台南的人文歷史，培養文化厚度，也藉由系統性的訓練，可以向他人介紹成大及台南的歷史，對他們在各專業領域的表達也有幫助。
目前課程初步規劃屬通識課程，但實施細節仍在進一步研擬中。
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