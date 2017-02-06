2千萬人票選全球10大商務飯店 台灣這2家上榜

被評選為第1名的商務飯店美國格林威治J家飯店。（圖擷自instagram）

2017-02-06 19:42

〔即時新聞／綜合報導〕很多人在出國選擇飯店時，都會先在訂房網上查看評價才預訂。最近「Hotels.com」訂房網就公布了旅客給予評價最高的全球1大商務飯店，台灣寒舍艾美酒店和台北慕軒酒店都有上榜。

綜合報導指出，「Hotels.com」利用了過去2000萬名實際入住飯店的旅客給旅館的評分，整理出全球最受旅客喜愛的10大商務飯店。被評選為第1名的商務飯店是美國格林威治J家飯店（The J House Greenwich），這家飯店有提供專屬私人噴射機和免費的高科技客房體驗。第2名則是英國梅爾高爾夫Spa渡假飯店，這裡不只可看到漂亮的湖邊美景，還有18洞高爾夫球場。

在全球10大商務旅館排行當中，台灣有2家飯店上榜，台北慕軒酒店除了提供顧客隨身網路，還有個人造型師、算命師等服務，被評選為全球第5名的商務飯店。有濃厚設計風味的台北寒舍艾美酒店，除了飯店700個現代藝術作品，就連門卡也出自設計師之手，因此被評選為全球第10名的商務飯店。

全球10大商務飯店：

1. 美國格林威治J家飯店

2. 英國梅爾高爾夫Spa渡假飯店

3. 烏克蘭普瑞米爾宮酒店

4. 美國紮紮飯店

5. 台北慕軒酒店

6. 墨西哥瓜達拉哈拉威斯汀飯店

7. 印度新德里帝國飯店

8. 阿拉伯聯合大公國費爾蒙特巴布鋁巴哈爾飯店

9. 中國北京新世界酒店

10. 台北寒舍艾美酒店